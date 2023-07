'Hvala pilotu, bilo je u zadnji čas! Smokva kraj kuće planula je, susjed ne da da ju posiječem'

U kući su bili mama, tata, sestra, njen muž, sin, kćer od druge sestre i dadilja... Mater me zove u Njemačku i kaže: "Mi bižimo! Vatra je došla do kuće". Ja se mislim, "ma di ćete?!" Pa naša kuća vam je Dumićima, to je ispod magistrale, možda 30 metara od mora. Nemoguće da je već do tu došlo, nisam mogao vjerovati.