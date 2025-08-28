'Hvala Plenkoviću!' Premijer je stvorio političko okruženje za desničarsku okupaciju Hrvatske

Andrej Plenković zatvorio je krug.

Preuzeo je HDZ i Hrvatsku iz ruku Tomislava Karamarka, da bi se nakon deset godina vratio se na njegove postavke.

Potvrdili su to i predstavnici šibenskih branitelja jučer u Šibeniku povodom prosvjeda protiv festivala FALIŠ.

"Političko okruženje nam je takvo kakvo je", kazao je jedan od branitelja, naglasio da su "zahvalni premijeru Plenkoviću za njegovo nedvosmisleno mišljenje o pjesmi Čavoglave, zatim i predsjedniku Hrvatskog sabora Jandrokoviću jer je odao počast stradalnicima Golog otoka te potpredsjedniku Vlade što je isto napravio pod jamom Jazovka", pa zaključio: "To je političko okruženje pod kojim se nešto događa".

I to je presuda Andreju Plenkoviću i njegovu HDZ-u.

Tko je protiv antifašista?

Predsjednik Vlade stvorio je okruženje u kojem je normalizirano ustaštvo, legitimiran politički ekstremizam, dozvoljeni napadi na Ustav i ustavne vrijednosti, otvorena sezona lova na nepoćudne pjevače, glumce, novinare, festivale, predstave, redatelje, kao i hajka na fantomske "jugokomuniste". Kvragu, čak i na antifašiste.

Baš kao što je to bilo u Karamarkovo doba.

Plenković je nastavio tamo gdje je Karamarko stao i usvojio metode kojima se Karamarko služio.

Otvorio je vrata svjetonazorskom i ideološkom ratu s komunistima i komunističkim zločinima (Kevina jama), s liberalima i europejcima, s nacionalnim i drugim manjinama, otišao je i korak dalje dajući pravo građanstva ustašama i ZDS-u, usmjerio policiju, pravosuđe i sudove u pravcu relativiziranja ustaštva i povijesnog revizionizma.

I pritom ima podršku branitelja i oslanja se na braniteljske bukače.

Osnažio zloduha

Ako je Karamarko prije petnaest godina pustio zloduha iz boce, Plenković ga je dodatno osnažio, osokolio, ohrabrio, pa onda od njega zatražio autogram.

Karamarka su sklonili sa čela HDZ-a zbog toga što je bio povezan s Rusima, a sada pod Plenkovićem svjedočimo ruskom scenariju destabilizacije, radikalizacije i unutarnjeg rasturanja jedne od članica Europske unije.

Pritom, paradoksalno, Plenković ima saveznika u predsjedniku Zoranu Milanoviću koji se prije točno deset godina borio protiv Karamarka, ali je isto tako kao premijer tolerirao šatoraše, popuštao pred stožerašima, odustao od bitke s obiteljašima, čak i prijateljski ćakulao s ljudima koji su rušili njega i ustavni poredak, da bi na Pantovčaku postao ruski saveznik, prijatelj desničara, saveznik radikala, protivnik europskih i liberalnih vrijednosti.

Desnica je dosad naginjala Milanoviću, sada se uvalila u krilo Plenkoviću.

Jer oni su stvorili "političko okruženje u kojem se nešto događa".

Kreirali klimu

Milanović je cijeli prvi mandat koketirao s braniteljima, desničarima, suverenistima, nacionalistima, antivakserima, huškao protiv Haaga, Europske unije i NATO saveza, nekad i protiv žena, protiv zapadnih institucija...

Dok je istodobno proklamirani europejac i umjerenjak Plenković, tada u savezu s liberalima i nacionalnim manjinama, polako otvarao vrata "dvostrukim konotacijama", HOS-ovcima, povijesnom revizionizmu, desničarskom ekstremizmu.

Obojica su, kao zakleti neprijatelji i suparnici, kreirali klimu u kojoj se crnokošuljaši, branitelji, huligani, ustaše, klečavci, osjećaju ugodno.

Vjetar u leđa

A svi ostali, naročito oni koji se nalaze na meti nove kleronacionalističke revolucije, osjećaju se izuzetno neugodno. Pa i uplašeno.

Šibenski branitelji nisu prosvjedovali protiv festivala antifašista i ljevičara u Šibeniku prije 13 godina dok je na čelu HDZ-a bio Karamarko, a na čelu vlade Milanović. Čekali su da Plenković stvori "političko okruženje pod kojim se nešto događa".

U kojem vlast podilazi desnici, radikalima, ekstremistima, ustašama, crnokošuljašima, huliganima, dajući im vjetar u leđa svojim oportunizmom i konformizmom.

Promijenio Hrvatsku

Plenković je svojedobno hodočastio šatorašima po njihov blagoslov, potom se žalio da ekstremistička desnica organizira teroristi napad na njegove Banske dvore, a sada je dobio zahvalnost desničarskih branitelja koji udaraju po kulturnim festivalima, po ljevičarima, po "jugokomunistima" i svima koji mu stanu na put.

Plenković se prije deset godina hvalio da će "promijeniti HDZ" nakon Tomislava Karamarka, što je značilo da će se obračunati sa stranačkom desnicom kako bi učvrstio vlastitu poziciju, a sada prepušta desnici kontrolu nad Hrvatskom. Kako bi sačuvao sebe i svoju vlast.

Plenković se još donedavno volio hvaliti velikim postignućima svoje Vlade. Sad im može pribrojiti i desničarsku radikalizaciju i ustašizaciju. Kakvu je Karamarko sanjao.