Zahvaljujemo svim ovim ljudima, većima od prividno najvećih, onima koje dobrota prema drugima ispunjava, čini živima i sretnima
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ
Hvala Ponosima Hrvatske, čija su vrata i srca uvijek otvorena
Čitanje članka: 18 min
Gospođa Dinka Juričić u svojem šarenom Šarengradu na Dunavu uvijek ima otvorena vrata za one koji pored njezine kuće prolaze biciklističkom ili riječnom rutom, besplatno im nudi smještaj kao bi prespavali i odmorili se, svoju kuhinju, ali ponajviše - prijateljstvo. Zauzvrat ne traži baš ništa, dapače, kaže da su joj ta nova prijateljstva najveće blago. Ivan Žunić je, pak, u autobusu koji vozi pronašao jedno drugo blago - pozamašnu količinu novca. Dao si je truda da pronađe vlasnika, a onda, na kraju radnoga dana, sjeo u vlastiti auto i odvezao se u Zagreb predati mu izgubljenu torbicu s novcem i dokumentima. Učinio je to jer je bilo - ispravno.
