'Hvala predsjednici kao ženi i majci. Moj Huanito nije dobro'

Hvala predsjednici od srca, kao ženi, kao majci. Naprosto nemam riječi da joj se dovoljno zahvalim jer od večeras ću nakon toliko godina napokon mirnije zaspati. Huanito se nikome ne javlja i rekao mi je da ne govorim u njegovo ime, no i on je jako zahvalan, ali i slab. Morate razumjeti da je njemu svaki dan bitan i ne zna kako će dočekati idući. Puno odmara i provodi vrijeme tražeći alternativu za liječenje svoje bolesti budući da mu je lijek koji mu je pomagao oduzet i ne može ga koristiti. Zadnje vrijeme puno proučava liječenje plazmom, o čemu ja ne znam mnogo, ali podržavam sve što bi mu moglo pomoći. Na zadnjem liječničkom pregledu utvrđeno je kako mu se stanje pogoršalo i ne znam što ćemo i kako dalje. On je uvijek govorio da je sebi pronašao što mu pomaže, no to mu brane i tu smo gdje jesmo. Nitko ne zna što smo sve prolazili, ali moja sreća koju sad osjećam je velika zato što moj sin ne mora ići u zatvor i osjećam se smirenija - kroz suze je prokomentirala Zlata Luksetić odluku Kolinde Grabar Kitarović da joj pomiluje sina Huanita, koju je potpisala u petak.

Dodaje kako se nada da će država jednog skorog dana legalizirati ulje kanabisa koje bi, smatra, pomoglo mnogim ljudima poput njenog sina.

Od Huanitovog odvjetnika Vladimira Gredelja doznajemo kako sad slijede 'tehnikalije' tj. potpisani dokument se mora proslijediti Ministarstvu pravosuđa i natrag.

- Jako sam sretan i zadovoljan i kao profesionalac i kao prijatelj jer smo takav odnos stvorili. Dijelim Huanitovu sreću i sreću obitelji jer to što su oni prošli je bilo strašno. Nažalost, i dalje postoji stigma oko marihuane i teško možete prizvati ljude da vide i druge aspekte. Naravno da je marihuana u mnogim slučajevima štetna, ali treba osvijestiti javnost da u mnogim slučajevima može spasiti život, poput Huanitovog - rekao nam je Gredelj.

Foto: Ured predsjednice, Goran Kovačić/Pixsell

No, za aktivaciju zahtjeva za pomilovanje potrebno je da kazna stupi na snagu, što znači da Huanito mora ući u zatvor da bi iz njega bio pušten.

- Huanito ima stav, nikako nije raspoložen da kroči u ustanovu zatvora koju zahtjeva forma procedure. Protivi se samoj pomisli da mora ući u tu ustanovu jer smatra da je ovo što je do sad prošao bilo već previše i da bi društvo trebalo imati više razumijevanja pogotovo jer je jako bolestan i slab - rekao je Gredelj.

Naime, predsjednica je, nakon što je sud Huanitu Luksetiću dosudio dvije godine zatvora jer uzgajao marihuanu, poručila da će ga pomilovati čim dobije molbu. Procedura je takva da se prvo treba pripremiti odluka koja ide na potpis predsjednici države. Potom se ta odluka šalje natrag u Ministarstvo pravosuđa, jer su oni to koji su temeljem zakona dužni obavijestiti podnositelja molbe o odluci, a potom je i objaviti u Narodnim novinama.

Podsjetimo, Huanito Luksetić, koji boluje od multiple skleroze još od djetinjstva, osuđen je za ilegalnu proizvodnju marihuane radi prodaje, iako je se branio da marihuanu uzgaja zbog proizvodnje kanabisova ulja, koje ublažava simptome te teške bolesti.

Krajem 2017. riječki Općinski sud nepravomoćno ga je osudio na dvije godine bezuvjetnog zatvora zbog ilegalne proizvodnje kanabisa i držanja marihuane radi prodaje, a tu presudu u siječnju ove godine potvrdio je riječki Županijski sud.

No nakon reakcija javnosti i medija, predsjednica je najavila da će Luksetića pomilovati čim podnese molbu što je na kraju i učinila.

- Nikad neću zaboraviti kada su predsjednicu pitali da li je pročitala cijelu presudu i da li je svjesna da se radi o 15 kg marihuane, a ona je odgovorila da nije i da ne ulazi u odluke suda, ali da je sigurna da se nije radilo o prodaji. Toliko me ta izjava emotivno dirnula jer je ona od nadležnih bila jedina koja je vjerovala u istinu i zahvaljujući kojoj moj sin danas nije u zatvoru iz kojeg sigurno ne bi izašao živ - zaključila je mama Zlata,



