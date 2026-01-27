Obavijesti

Hvalimo se robotima, a gdje su zdravstvo, sudstvo, socijala...

Piše Boris Rašeta,
Hvalimo se robotima, a gdje su zdravstvo, sudstvo, socijala...
Zagreb: Izjave za medije nakon okruglog stola "KOD koji upravlja životima" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tonka je, ni kriva ni dužna, postala lakmus papir za sve Vladine manjkavosti

Admiral

Na okruglom stolu “KOD koji upravlja životima - demokratska kontrola algoritama na tržištu rada u Hrvatskoj” Vlada nam je predstavila roboticu Tonku. Trebao je to valjda biti dokaz naprednosti, koji je trebao pokazati koliko je Vlada sklona naprednim tehnologijama 21. stoljeća. Ali ovom su demonstracijom samo potaknuli niz pitanja.

