Tonka je, ni kriva ni dužna, postala lakmus papir za sve Vladine manjkavosti
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Hvalimo se robotima, a gdje su zdravstvo, sudstvo, socijala...
Na okruglom stolu “KOD koji upravlja životima - demokratska kontrola algoritama na tržištu rada u Hrvatskoj” Vlada nam je predstavila roboticu Tonku. Trebao je to valjda biti dokaz naprednosti, koji je trebao pokazati koliko je Vlada sklona naprednim tehnologijama 21. stoljeća. Ali ovom su demonstracijom samo potaknuli niz pitanja.
