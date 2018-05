Hvar potresa afera: 'Znalo se da pipka, tako već 20 godina...'

Glavni je akter jedan od omiljenih svećenika (72) na Hvaru kojega optužuju za pedofiliju.

Župnika iz mjesta Dol, ali i mnogih drugih mjesta na Hvaru u posljednjih 20-ak godina, uhitili su u srijedu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo bludne radnje i spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina.

Istog dana sudac ga je pustio da se brani sa slobode, ali monstruozne optužbe su ostale. Umjesto istražnog zatvora odredio mu je mjeru opreza - mora se javljati policiji i ne smije prilaziti žrtvi.

Kako bi saznali što o svemu kažu njegovi župljani s Hvara, prvo smo posjetili Dol, mjesto s oko 300 stanovnika. U župnom dvoru nas je dočekala ljubazna časna sestra i zamolila nas da pričekamo dok otiđe po župnika. On pak nije bio raspoložen za razgovor s novinarima.

- On je u šoku, ne može vjerovati da mu se ovo dogodilo - govori nam časna.

To su sve izmišljotine, pa on svakoga zagrli i za svakoga ima toplu riječ. Ja sam tu već 20 godina, to je jednostavno nemoguće, nahvalila je župnika iz Dola časna sestra.

Dodala je da su svećenika optužbe toliko potresle da u četvrtak ujutro nije sišao ni na doručak. U samom Dolu nitko nije želio reći ni riječ protiv župnika. Svi su nam redom govorili da je riječ o vrlo dobrom i susretljivom čovjeku.

- Ovo je vrlo malo mjesto, nitko se nikome neće zamjeriti, a pogotovo svećeniku. Raspitajte se malo dalje, u Starom Gradu - rekla nam je jedna mještanka moleći za anonimnost. U Starom Gradu, tri kilometra udaljenom od Dola, druga je priča, ljudi su bili puno razgovorljiviji.

- Znalo se da pipka, tako je već 20 godina, ne znam zašto su ga baš sad prijavili - čudila se jedna mještanka tvrdeći da je sigurna da nije bilo ništa više od pipkanja. Tad se umiješala druga Hvaranka.

Čekali novog biskupa da prijave?

- Slušajte, već dugo se svašta priča, a gdje ima dima ima i vatre. A i nije slučajno da ga je baš sad netko prijavio - rekla nam je Hvaranka te pojasnila da je hvarska biskupija nedavno dobila novog biskupa, za kojeg je uvjerena da je pošten i iskren, čovjek na svome mjestu.

- Zašto je netko čekao da na to mjesto dođe takav čovjek zaključite sami - poručila je mještanka Staroga Grada.

Inače, hvarski biskup posljednjih 29 godina, sve do travnja ove godine, bio je Slobodan Štambuk.

Kako su nam rekli u hvarskoj biskupiji, bivši biskup je teško bolestan, a novi je bio nedostupan jer je bio na putu.

Osumnjičeni svećenik zaređen je davne 1971. godine i od tada je župnik u Dolu, a istodobno vrši službu i po nekim drugim manjim mjestima na otoku Hvaru. Njegov rad hvalili su u brojnim novinskim tekstovima, a prije nekoliko godina čak je dobio i nagradu Staroga Grada za životno djelo, i to za višedesetljetni svećenički i općekulturni doprinos.

Mještani pamte i da je lani, nakon katastrofalnog požara koji je pogodio okolicu Splita, donirao 120 litara maslinova ulja mjestu Žrnovnica.

Iako su prve informacije bile da je župnika prijavila majka djevojčice (15), neslužbeno doznajemo da je to učinio njezin otac prije kojih mjesec dana. Kaznena djela činio je, sumnja splitsko odvjetništvo, kroz dulje razdoblje.

Tri slučaja zlostavljanja od travnja

Ovo je već treći slučaj spolnog zlostavljanja djece koji potresa Crkvu u posljednjih nekoliko mjeseci. Prvo je u travnju policija uhitila splitskog fratra (78), kojega je mladić optužio za zlostavljanje. I dok policijska istraga u ovom slučaju još traje, ona crkvena smatra ga krivim za seksualno zlostavljanje pet mladića prije 15-ak godina. Svega mjesec dana kasnije, sredinom svibnja, šibenska policija uhitila je voditelja (34) župnog zbora zbog sumnje da je od siječnja 2017. do svibnja 2018. u jednom župnom uredu počinio više kaznenih djela na štetu tri dječaka.

Teologinja Anna Maria Gruenfelder smatra da se nije mnogo promijenilo u pristupu Crkve ovoj problematici.

- Vrana vrani ne kopa oči. Crkvi je pojedinac malo važan, institucija je iznad svega. Prvo štite optuženog, pa svoj ugled i svoj glas. Mislim da im nije smisao zataškavati, nego više otezati dok sve ne padne u zaborav. Današnje društvo je senzibilizirano na tu problematiku, ona neće i ne smije pasti u zaborav - kaže Gruenfelder.

Anita Papa iz udruge Lavice za zaštitu i pomoć žrtvama pedofila smatra da Crkva treba oštrije reagirati na prijave spolnog zlostavljanja djece od strane klera.

Hvarski župnik uživa u vinu s likom ustaškog poglavnika

Na stolu u župnom uredu u Hvaru pogled nam je privukla poluprazna boca bijelog vina s likom ustaškog poglavnika Ante Pavelića u vojničkoj odori.

Na etiketi piše da je riječ o hercegovačkoj žilavki s područja Širokog Brijega znakovita naziva ‘Poglavnik’. Pri dnu etikete nalazi se hrvatski grb s prvim bijelim poljem, kao što se koristilo tijekom ozloglašene NDH. Kako župnika nismo dočekali, nismo ga uspjeli pitati kako mu se "Poglavnik" našao na stolu.