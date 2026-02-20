HŽ raspisao natječaj, nizinska pruga Zagreb-Rijeka gradit će se prema Alliance modelu

HŽ Infrastruktura pokrenula je postupak javne nabave za uslugu tehničke pomoći za nabavu i provedbu IPP/Alliance ugovora za projektiranje i građenje tzv. nizinske pruge Zagreb - Rijeka, odnosno dionice Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani, izvijestila je HŽ Infrastruktura u petak.

U priopćenju HŽ Infrastrukture ističe se da to nije nadmetanje za izvođenje radova, već za tehničku pomoć tj. konzultantske usluge u pripremi i provođenju budućeg postupka nabave za izvođenje radova, izradu nacrta ugovora i konačno savjetovanje u fazi provedbe samog ugovora, odnosno projektiranja i izvođenja radova na izgradnji pruge.

Rok za dostavu ponuda je do 31. ožujka ove godine, a vrijednost nabave iznosi 1,5 milijuna eura.

IPP (Integrirani projektni pristup), odnosno Alliance ugovor, suvremeni je model ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata, koji se temelji na partnerstvu između naručitelja i izvođača. Taj model do sada nije korišten u Republici Hrvatskoj te će projekt nizinske pruge predstavljati prvu primjenu takvog pristupa u nacionalnome infrastrukturnom sustavu.

Za razliku od tradicionalnih modela gdje se rizici nastoje prebaciti na izvođača, kod Alliance modela svi ključni sudionici projekta rade kao jedinstveni integrirani tim, zajednički upravljaju rizicima, transparentno prikazuju troškove, a sporove rješavaju unutar projekta, bez sudskih postupaka, osim u iznimnim slučajevima.

Dodatne posebnosti modela su otvorene knjige (open-book princip) odnosno potpuna financijska transparentnost, zajedničko odlučivanje gdje se ključne odluke donose se jednoglasno, te fokus na najbolje rješenje za projekt, a ne na pojedinačne interese.

HŽ Infrastruktura kaže da se ovakav model uspješno primjenjuje na velikim infrastrukturnim projektima u Estoniji, Finskoj, Ujedinjenome Kraljevstvu i Novome Zelandu, osobito kada je riječ o projektima s visokom razinom tehničke složenosti i neizvjesnosti.

O nizinskoj pruzi

Nizinska pruga dio je triju značajnih transeuropskih prometnih koridora, Mediteranskog, Baltičko more – Jadransko more i Zapadni Balkan – istočni Mediteran, koji povezuju luku Rijeka s Mađarskom i drugim srednjoeuropskim državama. Planirana dvokolosiječna pruga bit će elektrificirana, projektirana za brzine do 160 km/h, a na njoj će biti izgrađeno pet novih kolodvora i jedno stajalište. S obzirom na to da će nova trasa prolaziti vrlo zahtjevnim terenom, predviđena je izgradnja velikog broja pružnih objekata: 17 vijadukata i 14 tunela.

Njezinom izgradnjom znatno će se povećati sigurnost i kapacitet željezničkog prometa, omogućiti prometovanje vlakova duljine 750 m, što otvara mogućnosti daljnjeg razvoja lučkog bazena Rijeka, pa i proširenje luke na otoku Krku (Omišalj), čime bi riječka luka ostvarila primat među lukama sjevernog Jadrana.

Dionice Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani trenutačno su u fazi izrade idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola. Plan ih je ishoditi do kraja 2026. Njihovom izgradnjom duljina nizinske pruge od Zagreba do Rijeke iznosit će približno 175 km, odnosno skratit će se za 56 km u odnosu na postojeću duljinu.

Procijenjena vrijednost radova cijele nizinske pruge iznosi oko tri milijarde eura, a preciznija vrijednost i rokovi izvođenja definirat će se nakon izrade idejnog projekta i analize tržišnih cijena u trenutku raspisivanja natječaja za radove. Dionice nizinske pruge od Karlovca do Tijana 2025. prihvaćene su s gledišta zaštite okoliša te je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.