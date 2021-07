HZJZ do jučer nije zaprimio nikakvu obavijest o preminulim osobama iz KB Dubrava, ni pismenu niti usmenu, što smatramo da je neodgovorno i nedopustivo - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na današnjoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite RH.

- Jučer je kolegica liječnica iz KB Dubrava izašla s podatkom o osam smrti ljudi koji su bili zaprimljeni u Dubravi, a koji su primili dvije doze cjepiva. HZJZ do jučer nije primio ni jednu obavijest o tome, što smatramo da je to nedopustivo, te je podatke potrebno provjeriti što se upravo i radi. HZJZ je prije dosta vremena objavio podatke o oboljelima i hospitaliziranima, a cijepljenima, no oni su uključivali obradu podataka do 19.5., a analiza sama je rađena 25.5. U našim bazama podataka je na taj datum nije evidentirana ni jedna smrt kod osoba koje su cijepljene s dvije ili jednom dozom. Dakle nije bilo prijava smrti kod cijepljenih. Podsjećam vas da je 19.5. broj cijepljenih bio 300.000, dok je danas četiri puta više, i za očekivati je, i prema podacima proizvođača o tome koliko cjepivo štiti od bolesti i smrti, ima i osoba koje su umrle od Covida, a cijepljene su s dvije doze. To se upravo analizira i uskoro ćemo izaći s tim podacima - objasnio je Capak.





Preko anketa koje ispunjavaju bolnice, prati se mortalitet na dnevnoj bazi, a prijave smrti koje ispunjava patolog u bolnici šalju se u Državni zavod za statistiku i HZJZ gdje se utvrđuje uzrok smrti.

- Ovo što mi skupljamo putem anketa iz bolnica nije definitivno - objasnio je.

Capak je istaknuo kako nije nemoguće da ima još smrtnih slučajeva poput onih u KB Dubrava za koje HZJZ ne zna. Kazao je da su izračunali kako je na milijun i pol cijepljenih ljudi moguće 16 smrtnih slučajeva.

Od osam slučajeva iz KB Dubrava, tri nisu bila prijavljena kao smrt od korone. Ministar zdravstva Vili Beroš zatražio je dodatnu analizu i naglasio kako se radi o slučajevima s teškim komorbiditetima poput moždanog udara, gangrene, dijabetesa...

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević', istaknula je kako provjeravaju dokumentaciju, a sljedeći tjedan znat će točne informacije.