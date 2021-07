Nacionalni stožer civilne zaštite obratit će se javnosti u 11 sati. Očekuje se da će iznijeti nove brojke i dotaknuti se pitanja cijepljenja građana.

PRATITE PRESICU STOŽERA:

Svi koji se nalaze u dvorani su ispunili kriterije i došli s Covid potvrdama tako da su se u dvorani NSK skinule maske.

- Činjenica da svi koji borave u zatvorenom prostoru su epidemiološki sigurni. Sustav je vrlo efikasan, a činjenica je i to da je bilo tko od nas ovdje ne ispunjava uvjete, morali bismo svi imati maske. Vrlo je jasno koliko je ova situacija jednostavna za kontrolu i koliko nas može vratiti u ono što je zapravo normalno - rekao je Davor Božinović.

Objavili su i nove brojke. U protekla 24 sata testirano je 3678 ljudi, a postotak pozitivnih je 2,4 posto. Odnosno, u zadnjih 24 sata zabilježeno je 87 slučajeva.

Nema novih bolesnika na respiratoru. Nema preminulih.

Krunoslav Capak rekao je kako je prije tjedan dana bilo 92 pozitivna slučaja, a tjedan dana prije 118 novooboljelih. Incidencija je najniža u Istarskoj, a najviša u Zadarskoj županiji.

Hrvatska je u EU na 12. mjestu što se tiče incidencije.

O izjavi liječnice iz KB Dubrava

- Jučer je kolegica liječnica iz KB Dubrava izašla s podatkom o osam smrti ljudi koji su bili zaprimljeni u Dubravi, a koji su primili dvije doze cjepiva. HZJZ do jučer nije primio ni jednu obavijest o tome, što smatramo da je to nedopustivo, te je podatke potrebno provjeriti što se upravo i radi. HZJZ je prije dosta vremena objavio podatke o oboljelima i hospitaliziranima, a cijepljenima, no oni su uključivali obradu podataka do 19.5., a analiza sama je rađena 25.5. U našim bazama podataka je na taj datum nije evidentirana ni jedna smrt kod osoba koje su cijepljene s dvije ili jednom dozom. Dakle nije bilo prijava smrti kod cijepljenih. Podsjećam vas da je 19.5. broj cijepljenih bio 300.000, dok je danas četiri puta više, i za očekivati je, i prema podacima proizvođača o tome koliko cjepivo štiti od bolesti i smrti, ima i osoba koje su umrle od Covida, a cijepljene su s dvije doze. To se upravo analizira i uskoro ćemo izaći s tim podacima - objasnio je Capak.

Dodao je kako se mortalitet prati na dnevnoj bazi pomoću anketa koje ispunjavaju bolnice.

- Prijava smrti koje ispunjava patolog ide u Zavod za statistiku i to je ono što definitivno određuje uzrok smrti. Ovo što mi skupljamo putem anketa iz bolnica nije definitivno - objasnio je.

Markotić o novoj varijanti virusa

Alemka Markotić komentirala je izvješće ECDC-a.

- Relativno brzo delta varijanta preuzima primat u EU. U državama se taj postotak kreće od 25 do preko 70 posto. Očekuje se da će potpuno zavladati Europom do kraja kolovoza, a možda i prije. Ono što je evidentno, a što smo vidjeli i s alfa varijantom prošle godine, iznimno brzo širi među mladom populacijom, jedan od glavnih razloga su ljetni mjeseci. U najgoroj situaciji se trenutno nalaze Portugal, Cipar i Španjolska - objasnila je Markotić.

- Najteža situacija u Španjolskoj je bila u Majorci gdje se tradicionalno skuplja veliki broj turista i mladih, u jednom od tih okupljanja je bilo oko 9000 mladih, a čak 3000 njih se zarazilo. Što je najgore, bili su iz raznih dijelova svijeta i nakon toga su se raspršili po tim zemljama. Belgija je izvijestila kako njeni brojni mladi idu u Španjolsku, čak nekad i na kraće vrijeme zbog tulumarenja. Zajednički stav i zaključak je da u suštini najveći rizik predstavljaju noćni život i noćni barovi - objasnila je Markotić.

- Cijepljenje nam omogućava da budemo zdravi, da budemo slobodni i da se možemo vratiti normalnom životu. I da za Covid-19 potrošimo najviše desetak kuna na nekoliko paketa papirnatih maramica kad ga pretvorimo u jednu običnu respiratornu bolest - rekla je Markotić.

Nove mjere

Božinović je rekao da je Stožer donio odluku za Primorsko-goransku županiju na prijedlog tamošnjeg stožera - zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja ako ima više od 20 ljudi, osim ako se radi o okupljanju na kojem se nalaze ljudi s Covid-potvrdom, a suglasnost je dao stožer lokalne samouprave.

- Okupljanja vezana uz profesionalne, umjetničke programe dozvoljene su samo ako su prisutne osobe s potvrdama - objasnio je Božinović.

'Nismo zadovoljni s brojem cijepljenih'

Božinović je pozvao na intenziviranje cijepljenja starijih sugrađana. Capak je izvijestio o dobnoj strukturi.

- Iznad 65 godina je prosječna procjepljenost 60-70 posto s čime ne možemo biti zadovoljni. Kod njih bi trebala biti puno veća. Između 50 i 65 je 50 posto. Mlađi od 40 su i dalje manje procijepljeni, oni koji dolaze u kontakt s najranjivijima bi se trebali još više procijepiti - objasnio je Capak.