HZJZ je izmijenio preporuke zbog brzog širenja omikrona.

Karantena se može skratiti na sedam dana po dobivanju negativnog rezultata testiranja. Bliske kontakte koji su dio kolektiva u kojem je važno procijeniti proširenost infekcije preporučljivo je testirati RT-PCR testom ili brzim antigenskim testom unutar pet dana od izlaganja.

Negativan rezultat testa nema utjecaja na trajanje karantene/samoizolacije, dok pozitivan rezultat testa zahtijeva obradu bliskih kontakata testirane osobe. Pozitivan brzi antigenski test treba potvrditi RT-PCR testom, prvenstveno iz administrativnih razloga, odnosno izdavanja digitalne potvrde o preboljenju.

U karantenu ne moraju osobe koje su preboljele COVID-19 unutar 120 dana od kontakta te koje su cijepljene jednom dozom Jassena ili s dvije, tri doze drugih cjepiva.

No, preporuka je da se osoba testira odmah nakon zadnjeg kontakta te pet do sedam dana od kontakta BAT-om bez obzira na izuzeće od karantene. Obavezno je i strogo se pridržavati epidemioloških mjera sljedećih 14 dana od zadnjeg kontakta. Po završetku karantene ne treba testirati osobe ako ne razviju simptome, osim u slučaju imunokompromitiranih koji rade u zdravstvenim ustanovama i onima za starije osobe te ako su zadovoljile kriterije za skraćivanje karantene na sedam dana.

Potpune preporuke možete pročitati OVDJE.

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar uputilo je priopćenje kako cijepni punktovi u Zagrebu u četvrtak ne rade, a cijepni punktovi na kojima se može cijepiti u petak su:

- Na Cijepnom punktu Velesajam građani se mogu cijepiti od 8 do 12 sati. Više pročitajte OVDJE.

- Na osam cijepnih punktova Domova zdravlja građani se mogu cijepiti od 14.00 do 20.00 sati, a popis pogledajte OVDJE.

- Na cijepnom punktu HZJZ-a u Ulici Radoslava Cimermana 64a, Kajzerica, građani se mogu cijepiti od 14.00 do 18.00 sati. Više pročitajte OVDJE.

Popis ljekarni u Zagrebu koje, uz prethodno naručivanje, osiguravaju uslugu cijepljenja možete pronaći OVDJE.