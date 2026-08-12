HZJZ o otpadu u Gospiću: 'Nije točno da voda nije testirana pet mjeseci. Testirana je prije četiri'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo oglasio se podužim priopćenjem nakon brojnih natpisa u kojima se navodi da voda u Gospiću pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve, kao i navoda da ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak nije dao odgovore na postavljena medijska pitanja.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Ravnatelj HZJZ-a i stručne službe Zavoda intenzivno su angažirani na pravodobnom informiranju javnosti o ovoj temi, kroz brojne medijske istupe i kontinuirano dostavljanje odgovora na zaprimljene novinarske upite. Sukladno objavljenim navodima, voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna.

Prema objavljenom Planu državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže za 2026. na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (MIZ) vidljivo je da je parametar "Zbroj PFAS-ova" sastavni dio monitoringa parametara skupine B u svim zonama opskrbe na području RH u 2026. godini. U tablicama koje su javno objavljene na stranicama MIZ-a za svaku zonu opskrbe navodi se koliki je broj uzoraka parametara skupine B (bez faktora) potrebno uzorkovati i analizirati na PFAS-ove.

Državni monitoring obuhvaća javne i lokalne vodoopskrbne sustave koji opskrbljuju više od 50 stanovnika i ne uključuje privatne bunare. Lokacije uzorkovanja su uglavnom slavine na mjestu potrošnje u pojedinim objektima koje županijski zavodi za javno zdravstvo izaberu za monitoring. Ovaj se monitoring trenutačno provodi.

Prema planu monitoringa za ZO MRĐENOVAC u kojoj se nalazi grad Gospić, planirana su dva uzorka u kojima je potrebno odrediti PFAS-ove. Jedan je uzorak već uzorkovan i to na lokaciji Caffe Bar Bilaj, Bilaj 2, dana 28. travnja 2026. godine i rezultati za 20 analiziranih PFAS-ova uključujući i PFAS zbroj su manji od granice kvantifikacije (<0,0015 ug/L). Drugi uzorak planiran je za rujan 2026. godine.

Parametri skupine B osim PFAS-ova uključuju i praćenje metala, policikličkih aromatskih ugljikovodika, pesticida i svih ostalih parametara koji su propisani Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23).

Osim gore navedenog državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju, isporučitelj vode u obvezi je provoditi monitoring izvorišta i to jedan put godišnje sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Isporučitelj vode - Ličke vode d.o.o. prema svom planu monitoring izvorišta provodi u rujnu, kako je planirano i za 2026. godinu.

Međutim, s obzirom na zabrinutost javnosti za pojavnost PFAS-ova isporučitelj vode- Ličke vode d.o.o. proveo je uzorkovanje na izvorištu Mrđenovac s kojeg se opskrbljuje grad Gospić 23. ožujka 2026. godine i rezultati za 20 analiziranih PFAS-ova uključujući i PFAS zbroj su manji od granice kvantifikacije (<0,0015 ug/L).

Također je istoga dana isporučitelj vode uzorkovao i vodu koja se distribuira potrošačima na lokaciji MRO centar i rezultati za 20 analiziranih PFAS-ova uključujući i PFAS zbroj su manji od granice kvantifikacije (<0,0015 ug/L).

Zbog izvanrednih okolnosti HZJZ je obavio izvanredno uzorkovanje 11. kolovoza 2026. godine i na izvorištu Mrđenovac i na području grada Gospića kod potrošača i rezultati će biti podijeljeni s javnošću. Uzorci su tijekom 2026. godine uzimani i na izvorištu i u vodi koja se distribuira potrošačima, a dosadašnji rezultati analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. HZJZ će javnost izvijestiti i o rezultatima izvanrednog uzorkovanja provedenog 11. kolovoza 2026. godine.

Osim što se prati kvaliteta vode na crpilištu Mrđenovac, uzorkovanja i analize parametara skupine B (uključujući metale i PFAS-ove i sve ostale Pravilnikom propisane parametre) obavljene su i na ostalim crpilištima na području županije i to: izvori Kozjan, Mračaj i Vriline uzorkovani su 31. ožujka 2026. godine, Izvorište Žižići, Maljkovac i Lončari uzorkovani su 24. lipnja 2026. godine, a izvor Bačvice 13. srpnja 2026. godine. Na crpilištu Tonkovića vrilo provedene su analize 17. travnja 2026. godine te 13. srpnja 2026. godine. Svi rezultati sirovih voda bili su ispravni prema praćenim kemijskim parametrima, a neispravni po pitanju mikrobioloških parametara. Sirova voda koja se zahvaća na vodocrpilištima se dezinficira prije distribucije te je voda koja se isporučuje potrošačima bila mikrobiološki ispravna što potvrđuju rezultati B analiza provedenih na mreži kod potrošača, ali isto tako i rezultati 159 analiza na parametre skupine A koji su uzorkovani na području Ličko-senjske županije od početka 2026. godine do 10. kolovoza 2026. Od provedenih 159 analiza na parametre skupine A u vodoopskrbnoj mreži samo su dva uzoraka bila neispravna i to zbog neispravnosti samih izljevnih mjesta. Nesukladnosti su uklonjene hitnim radnjama, a ponovljeni uzorci potvrdili su sukladnost.

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području RH provodi se već desetljećima i moguće je pratiti trendove. Svi ti desetljetni trendovi omogućuju nam da i danas možemo tvrditi da nema porasta prisutnosti metala koji bi se mogli dovesti u vezu s nelegalnim odlagalištem otpada. PFAS-ovi su novi parametri u redovnom monitoringu od 2026. godine te nije moguće pratiti dugogodišnje trendove. Međutim, za sada dostupni rezultati 14 analiza na PFAS spojeve provedenih tijekom 2026. godine, bilo u državnom monitoringu vode za ljudsku potrošnju, monitoringu izvorišta ili monitoringu koji je provodio sam isporučitelj vode, pokazuju da su PFAS-ovi detektirani u samo jednom uzorku na Tonkovića vrilu, i to u koncentracijama 20 puta nižim od maksimalno dopuštenih. Za usporedbu, koncentracije utvrđene na izvorištu Tonkovića vrilo u ožujku 2026. niže su od onih koje su u okviru istraživačkog monitoringa u 2025. godini utvrđene na ostalim praćenim lokacijama u RH. Najviše koncentracije u sirovim podzemnim vodama u krškom području RH sezale su do 0,025 μg/L dok je u uzorku na Tonkovića vrilu utvrđeno 0,0052 μg/L.

Nadalje, pojedini PFAS spojevi detektirani u opažačkim bušotinama (piezometrima) u okolici odlagališta nisu detektirani u uzorku s Tonkovića vrila u kojem je utvrđena prisutnost PFAS spojeva.

Na temelju raspoloživih podataka o izvorištima koja se koriste za potrebe javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i dostupnih podataka o odlagalištu Rakitovac i nelegalnom odlagalištu Bilaj na području Grada Gospića vještaci Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i članovi Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju koje djeluje pri Ministarstvu zdravstva, zaključili su da ne postoji utvrđena mogućnost utjecaja onečišćujućih tvari s navedenih lokacija na izvorišta koja se koriste za potrebe javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije.

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna. Monitoring će se nastaviti, a rezultati državnog monitoringa bit će javno dostupni građanima na mrežnim stranicama HZJZ-a. Osim državnog monitoringa svi isporučitelji vode provode operativni monitoring na svom uslužnom području i obavještavaju javnost o eventualnim ograničenjima ili zabranama korištenja vode, a to će nastaviti činiti i dalje sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Isporučitelji vode u kontinuiranom su kontaktu s HZJZ-om, Županijskim zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Stručnim povjerenstvom za vodu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstva te osim što postupaju sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju postupaju i prema dobivenim preporukama. Građane se poziva da nastave pratiti upute isporučitelja vode. Međutim, uzimajući u obzir kompleksnost krških vodonosnika, na temelju raspoloživih podataka nije utvrđen utjecaj onečišćujućih tvari s navedenih lokacija na izvorišta koja se koriste za potrebe javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije.

Stručnjaci HZJZ-a u potpunosti razumiju zabrinutost stanovnika Ličko-senjske županije i žele jasno poručiti da građani nisu sami u zaštiti svojega zdravlja i okoliša. Svi smo u obvezi, a sve institucije, svaka u okviru svojih ovlasti, dužne su kontinuirano poduzimati sve mjere kako bi se utvrdile sve činjenice, dobili točni podaci mjerenja te spriječile moguće štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš, ali i kako bi se mogući rizici na vrijeme prepoznali, kako bi se na njih pravodobno upozorilo te kako bi se njihova pojava i moguće posljedice sprječavale. Jednako je važna i stručna interpretacija dobivenih nalaza i rezultata mjerenja kako bi javnost dobila jasne, točne i stručno utemeljene informacije o njihovu značenju. Istodobno, smatramo iznimno važnim da se javnost o ovako osjetljivim temama informira odgovorno, na temelju provjerenih podataka, analiza provedenih na uzorcima s terena i stručnih činjenica, bez širenja netočnih navoda i nepotrebnog izazivanja straha i uznemirenosti među građanima."