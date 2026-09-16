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HZJZ objavio nove rezultate analize vode za Gospić i Novalju

Piše HINA,
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HZJZ objavio nove rezultate analize vode za Gospić i Novalju
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću, Senju i Novalji zdravstveno su ispravne, potvrđuje najnovije uzorkovanje HZJZ-a, a PFAS spojevi nisu zabilježeni u analiziranim uzorcima.

Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i županijskih zavoda za javno zdravstvo. U uzorkovanju provedenom od 31. kolovoza do 3. rujna uzeto je 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac i Novalja, izvijestio je u srijedu HZJZ.

Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Od početka izvanrednog uzorkovanja analizirana su ukupno 93 uzorka vode.

HZJZ navodi da se, prema odluci Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza, uzorkovanje i analiza vode iz javnoopskrbnog sustava  provode tjedno, a rezultati objavljuju jednom tjedno.

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