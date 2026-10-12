Plenković o otpadu u Gospiću: Kakve veze mi imamo s tim?

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, optužbe oporbe i sutrašnji pokušaj izglasavanja nepovjerenja njegovoj Vladi. Osvrnuo se i na nove sankcije Rusiji te pregovore o budućem proračunu Europske unije. Na početku se osvrnuo na summit MED9 u Splitu i kreditni rejting Hrvatske, a potom komentirao sutrašnju saborsku raspravu o opozivu. Nije ga, kaže, iznenadila inicijativa oporbe.

- Navikli smo na te instrumente oporbe, kao što znamo i kako odgovoriti na to. Ništa neočekivano - rekao je Plenković.

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Pokretanje videa... VIDEO Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predjedništva HDZ-a | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Govoreći o ilegalno odloženom otpadu u Gospiću, premijer je poručio da će odgovorni za njegovo odlaganje snositi posljedice. Istaknuo je kako se, prema njegovim riječima, već vidi da nadležna tijela rade svoj posao te da je uz utvrđivanje odgovornosti počela i sanacija lokacije.

- Oni koji su krivi za odlaganje opasnog otpada, nezakonito odlaganje neopasnog otpada, odgovarat će. Vidimo da se to i događa. To je dokaz da tijela kaznenog progona rade. Samostalno i neovisno - rekao je.

Dodao je da je započeo i drugi dio procesa, odnosno uklanjanje otpada.

- Sve kako sam i najavio. Drugi dio, koji se odnosi na sanaciju, započeo je. Neopasni otpad u vrećama odvozi se postupno iz Gospića bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces u cementari. Ni cementare ni Vlada ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi i okoliša - rekao je Plenković.

Oporbu optužio za širenje laži

Premijer se potom oštro obrušio na oporbu zbog tvrdnji o mogućem ugrožavanju zdravlja ljudi tijekom sanacije otpada. Smatra da se cijela situacija koristi za politički obračun s Vladom, a ne zbog stvarne brige za građane i okoliš.

- Dakle, cijela ta lažna priča i narativ da se ljude truje besramni je potez aktera u opoziciji. Za tako nešto moraš biti zao ili zlonamjeran. Umjesto da se ispričaju svim OPG-ovima u Ličko-senjskoj županiji. E, to će biti tema sutra popodne - rekao je.

Osvrnuo se i na moguće posljedice rasutog otpada te poručio da će se pronaći pravno rješenje kako bi se sanacija dovršila. Pritom se pozvao na zaključke znanstvenog savjeta.

- Uvijek će se naći pravno rješenje da se proces završi do kraja. Nije zabilježena ugroza za zdravlje ljudi ili okoliš, zaključak je znanstvenog savjeta. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava - rekao je Plenković.

Novinare je zanimalo i kako komentira zabrinutost građana zbog sudjelovanja tvrtke Cezar u sanaciji, s obzirom na to da se ta tvrtka povezuje s mogućim dovoženjem otpada na lokaciju.

- To mora objasniti ta firma ili tijela kaznenog progona - odgovorio je premijer.

'Oporbu zanima samo rušenje Vlade’

Na pitanje o političkoj odgovornosti zbog situacije u Gospiću, koju mu pripisuju predsjednik SDP-a i drugi oporbeni političari, Plenković je ponovno kritizirao oporbu.

- Na pamflete smo temeljito odgovorili. Jako je važno za shvatiti, oporbu ne zanimaju Gospić, zdravlje ljudi ili okoliš, njih samo zanima rušiti Vladu. Kao što se deset godina borimo s nesposobnom oporbom, nastavit ćemo - rekao je.

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predjedništva HDZ-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odbacio je odgovornost Vlade za nastanak problema, ističući da je riječ o pojedincima koji će, kako tvrdi, odgovarati za svoje postupke. Dodao je da se Vlada uključila u rješavanje situacije jer lokalne vlasti to ne mogu same riješiti.

- Vlada nije napravila problem, kakve veze mi imamo s tim? Riječ je o pojedincima koji će za to odgovarati, kakve veze imamo s njima? . Iako je to u domeni lokalnih vlasti, mi želimo to riješiti jer one to ne mogu. Gdje je bila drama kad je čovjek ostao bez ruke na Jakuševcu? - dodao je.

Plenković o Rusiji i europskom proračunu

Premijer je komentirao i novi paket sankcija Europske unije protiv Rusije te dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa o kupnji ruskih energenata. Poručio je da smatra kako dodatno zaoštravanje situacije nije dobro te da Zapad treba nastaviti podržavati Ukrajinu.

- Ukrajina je žrtva agresije više od četiri i pol godine. Zato uzvraća istom mjerom i gađa mete u Rusiji. Mislim da zaoštravanje nije dobro i da cijeli Zapad mora biti uz Ukrajinu, uključujući SAD - rekao je.

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predjedništva HDZ-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osvrnuo se i na pregovore o novom višegodišnjem proračunu Europske unije, istaknuvši da Hrvatska želi zadržati položaj neto primateljice europskih sredstava. Među prioritetima je izdvojio zaštitu poljoprivrede i ravnomjeran regionalni razvoj.

- Želja je zaštititi poljoprivredu i ravnomjerni regionalni razvoj, što ide u korist nama kao posljednjoj članici EU-a. Brojke su u okvirima naših očekivanja. Mi i dalje želimo biti zemlja koja će idućih sedam godina biti neto primatelj iz europskih izvora. Mislim da ćemo to osigurati - rekao je Plenković.