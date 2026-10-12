Objavili rezultate mjerenja zraka kod ilegalnog odlagališta u Gospiću: Evo što su otkrili

Iz Ličko-senjske županije u ponedjeljak navečer su objavili detaljan izvještaj ispitivanja kvalitete zraka u Gospiću prema kojem je novopostavljena mjerna postaja kod nelegalnog odlagališta otpada pokazala da je zrak čist i u zadovoljavajućim parametrima.

"Ukratko, zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima", priopćili su iz Ličko-senjske županije.

Mjerna stanica postavljena je u subotu, 9. listopada, a ispitivanje se odnosi na lokalitet Silosa, nelegalnog odlagališta otpada.

Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na temelju provedenih mjerenja mjerne stanice koja je postavljena u subotu.

Rezultati provedenih mjerenja odnose na razdoblje 10. i 11. listopada, a mjerile su se lebdeće čestice PM10 (promjera do 10 mikrometara) i PM2,5 (promjera do 2,5 mikrometara) te metali u lebdećim česticama PM10 - arsen, kadmij, olovo i nikal.

Prema iscrpnom i stručnom izvještaju na 19 stranica, nije bilo prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica PM10 za prva dva dana mjerenja 10. i 11. listopada.

Dopuštena granična dnevna vrijednost je 50 μg/m3 (mikrograma po kubičnom metru), a izmjereno je 8,25 i 18,36 μg/m3.

Što se tiče čestica PM2,5, prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari za njih nije propisana dopuštena dnevna vrijednost nego godišnja ciljna vrijednost.

Izmjerene dnevne vrijednosti za PM2,5 tijekom dva dana mjerenja (4,97 i 7,39 μg/m3) bile su niže od propisane godišnje ciljne vrijednosti koja iznosi 25 μg/m3.

Izmjerene vrijednosti udjela metala arsena (0,038 i 0,093 ng/m3 - nanograma po kubičnom metru), kadmija (0,030 i 0,048 ng/m3), nikala (19,146 i 5,776 ng/m3) te olova (0,0018 i 0,0013 ng/m3) u lebdećim česticama PM10 za dva dana mjerenja bile su niže od propisane granične godišnje vrijednosti za olovo (0,5 μg/m3) te niže od ciljnih godišnjih vrijednosti za arsen (6 ng/m3), kadmij (5 ng/m3) i nikal (20 ng/m3).

Iz Ličko-senjske županije su također poručili da će se mjerenje za listopad provoditi na temelju narudžbenice Grada Gospića, dok će idućih godinu dana, od studenog 2026., mjerenje biti provođeno temeljem postupka javne nabave koji trenutno provodi Županija u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.