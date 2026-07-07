Obavijesti

News

Komentari 0
KOMBINIRANA CJVEPIVA

HZJZ: Prekid proizvodnje cjepiva ne ugrožava zaštitu od tetanusa. Imamo soluciju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HZJZ: Prekid proizvodnje cjepiva ne ugrožava zaštitu od tetanusa. Imamo soluciju
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prekid opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa neće utjecati na zaštitu građana jer će se, umjesto njega, koristiti dostupna kombinirana cjepiva protiv tetanusa i difterije

Prekid opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa neće utjecati na zaštitu građana jer će se, umjesto njega, koristiti dostupna kombinirana cjepiva protiv tetanusa i difterije, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

HZJZ je početkom tjedna na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prekidu opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa, navodeći da su u Hrvatskoj dostupna kombinirana cjepiva protiv difterije i tetanusa koja se mogu koristiti u svim indikacijama u kojima se dosad primjenjivalo monovalentno cjepivo.

I STARIJI PRUŽAJU OTPOR Zbog općeg otpora cijepljenju, stariji ljudi sad ne žele primiti ni zadnju dozu protiv tetanusa
Zbog općeg otpora cijepljenju, stariji ljudi sad ne žele primiti ni zadnju dozu protiv tetanusa

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić pojasnio je za Hinu da se ne radi o privremenoj nestašici nego o trajnom prekidu proizvodnje monovalentnog cjepiva.

- Očekuje se da će nestašica biti trajna. Proizvođači, po svemu sudeći, prestaju proizvoditi monovalentno cjepivo. Zapravo, ne radi se o nestašici cjepiva protiv tetanusa nego o prekidu proizvodnje monovalentnog cjepiva protiv tetanusa - rekao je Kaić.

Podsjetio je da Svjetska zdravstvena organizacija još krajem 1990-ih preporučila postupni prijelaz s monovalentnog cjepiva protiv tetanusa na kombinirana cjepiva protiv difterije i tetanusa (Td), ponajprije zbog potrebe održavanja zaštite stanovništva od difterije.

Kako navodi HZJZ, u hrvatskom Programu cijepljenja već se dulje vrijeme koriste kombinirana cjepiva, dok se monovalentno cjepivo uglavnom primjenjivalo za postekspozicijsku zaštitu nakon ozljeda.

NEMA NESTAŠICE CJEPIVA ZA TETANUS HZJZ odgovorio na Marasove optužbe: Imamo 20.000 doza
HZJZ odgovorio na Marasove optužbe: Imamo 20.000 doza

Kaić je istaknuo da prekid proizvodnje monovalentnog cjepiva neće utjecati ni na takvu zaštitu.

- Sve dostupne kombinacije cjepiva pružaju jednaku zaštitu protiv tetanusa, a uz to i zaštitu od drugih bolesti, poput difterije - rekao je.

Kazao je i da su razne kategorije pacijenata kandidati za primitak tog cjepiva, ali da će sada umjesto njega moći primiti alternativna kombinirana cjepiva. Prema njegovim riječima, osobe kojima je potrebna zaštita protiv tetanusa, uključujući i one koje se javljaju nakon ubodnih ili drugih rizičnih ozljeda, moći će bez odgode primiti kombinirano cjepivo protiv difterije i tetanusa.

Iz HZJZ-a su istaknuli da zdravstveni sustav raspolaže dovoljnim količinama alternativnih cjepiva te da se ne očekuje njihova nestašica. Građani koji su naručeni na redovito docjepljivanje protiv tetanusa ne trebaju očekivati nikakve promjene ili odgode jer će se cijepljenje nastaviti prema uobičajenom rasporedu primjenom kombiniranih cjepiva.

Nema dodatnih preporuka za građane ni zdravstvene radnike, dodao je Kaić te napomenuo da je HZJZ objavu o prekidu opskrbe objavio kako bi javnosti pojasnio da nema razloga za zabrinutost nakon što je i HALMED objavio informaciju o prekidu opskrbe monovalentnim cjepivom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je
ISPRED KUĆE

STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je

Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo
Stižu pljuskovi s grmljavinom!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Stižu pljuskovi s grmljavinom!

Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju
'Givinostat je jedina nada našoj djeci, lijek ih ne može izliječiti, ali im može produljiti život...'
SVAKI JE DAN KLJUČAN

'Givinostat je jedina nada našoj djeci, lijek ih ne može izliječiti, ali im može produljiti život...'

Roditelji djece oboljele od Duchenneove mišićne distrofije (DMD) pozivaju da Stručno povjerenstvo HZZO-a potrebni medikament stavi na listu lijekova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026