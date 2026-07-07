HZJZ: Prekid proizvodnje cjepiva ne ugrožava zaštitu od tetanusa. Imamo soluciju

Prekid opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa neće utjecati na zaštitu građana jer će se, umjesto njega, koristiti dostupna kombinirana cjepiva protiv tetanusa i difterije, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

HZJZ je početkom tjedna na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prekidu opskrbe monovalentnim cjepivom protiv tetanusa, navodeći da su u Hrvatskoj dostupna kombinirana cjepiva protiv difterije i tetanusa koja se mogu koristiti u svim indikacijama u kojima se dosad primjenjivalo monovalentno cjepivo.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić pojasnio je za Hinu da se ne radi o privremenoj nestašici nego o trajnom prekidu proizvodnje monovalentnog cjepiva.

- Očekuje se da će nestašica biti trajna. Proizvođači, po svemu sudeći, prestaju proizvoditi monovalentno cjepivo. Zapravo, ne radi se o nestašici cjepiva protiv tetanusa nego o prekidu proizvodnje monovalentnog cjepiva protiv tetanusa - rekao je Kaić.

Podsjetio je da Svjetska zdravstvena organizacija još krajem 1990-ih preporučila postupni prijelaz s monovalentnog cjepiva protiv tetanusa na kombinirana cjepiva protiv difterije i tetanusa (Td), ponajprije zbog potrebe održavanja zaštite stanovništva od difterije.

Kako navodi HZJZ, u hrvatskom Programu cijepljenja već se dulje vrijeme koriste kombinirana cjepiva, dok se monovalentno cjepivo uglavnom primjenjivalo za postekspozicijsku zaštitu nakon ozljeda.

Kaić je istaknuo da prekid proizvodnje monovalentnog cjepiva neće utjecati ni na takvu zaštitu.

- Sve dostupne kombinacije cjepiva pružaju jednaku zaštitu protiv tetanusa, a uz to i zaštitu od drugih bolesti, poput difterije - rekao je.

Kazao je i da su razne kategorije pacijenata kandidati za primitak tog cjepiva, ali da će sada umjesto njega moći primiti alternativna kombinirana cjepiva. Prema njegovim riječima, osobe kojima je potrebna zaštita protiv tetanusa, uključujući i one koje se javljaju nakon ubodnih ili drugih rizičnih ozljeda, moći će bez odgode primiti kombinirano cjepivo protiv difterije i tetanusa.

Iz HZJZ-a su istaknuli da zdravstveni sustav raspolaže dovoljnim količinama alternativnih cjepiva te da se ne očekuje njihova nestašica. Građani koji su naručeni na redovito docjepljivanje protiv tetanusa ne trebaju očekivati nikakve promjene ili odgode jer će se cijepljenje nastaviti prema uobičajenom rasporedu primjenom kombiniranih cjepiva.

Nema dodatnih preporuka za građane ni zdravstvene radnike, dodao je Kaić te napomenuo da je HZJZ objavu o prekidu opskrbe objavio kako bi javnosti pojasnio da nema razloga za zabrinutost nakon što je i HALMED objavio informaciju o prekidu opskrbe monovalentnim cjepivom.