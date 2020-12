Hrvatski zavod za javno zdravstvo, neslužbeno doznajemo, ispočetka radi plan cijepljenja. Prvotni im je propao jer su njime planirali 125.000 doza i na temelju toga su radili raspored cijepljenja. Kako stiže 9750 doza na Štefanje moraju promijeniti i plan cijepljenja.

Prve doze trebale bi ići u domove za starije i nemoćne pa tek onda liječnicima i medicinskim sestrama.

Podsjetimo, Krunoslav Capak najavio je u ponedjeljak na press konferenciji Nacionalnog stožera, kako će u Hrvatsku će 26. prosinca biti upućeno 9750 Pfizerovih cjepiva. Tada je rekao da će prve najugroženije skupine, krenuvši od zdravstvenih djelatnika do onih u domovima za starije i nemoćne biti cijepljeni od 27. do 29. što se ujedno i smatra danima cijepljenja protiv korona virusa u cijeloj Europi.

No, plan se ipak promijenio, te će redoslijed cijepljenja biti ipak drugačiji.

Cjepiva će u Hrvatsku stići preko DHL-a, a bit će dostavljena s avionom, u pakiranju sa suhim ledom. Svaka bočica sadržava pet doza cjepiva pa će tako u Hrvatsku stići 1950 pakiranja u komorama na temperaturi od -70 stupnjeva Celzijevih. Za pohranu cjepiva koristit će se takve komore u tvrtki Medoka te u Imunološkom zavodu.

- U prvoj tranši će doći cjepivo protiv korona virusa utemeljeno na RNK, proizvođača Pfizera. Potom će doći i vektorska cjepiva. To je slično kao i Pfizerovo. To bi trebalo biti fantastično cjepivo s vrlo malo nuspojava. Hrvatska je naručila i AstraZenecu, to je vektorsko cjepivo s adenovirusom i to je slično cjepivo. Rezultat bi trebao biti podjednak, cjepivo će djelovati na taj šiljak korona virusa o kojem govorimo ovih dana. Treba se cijepiti što više ljudi kako bi se obuzdala i smanjila epidemija, rekao je virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Stipan Jonjić.

Nakon cijepljenja, pratit će se reakcije pacijenata

Sanja Kurečić Filipović iz HZJZ-a objasnila je kako građani moraju biti upoznati s učinkovitošću cjepiva kao i sigurnosni profil kako bi se što više građana cijepilo.

- Nuspojave kao i one sistemske javljaju u većem postotku, ali su blage. Javljaju se u roku od sedam dana. Oni su čak nešto niži kod starijih nego kod radno sposobnih građana. Javljaju se bol na mjestu uboda, umor, bol u mišićima, a u 10 posto i blago povišena temperatura. U četiri osobe javila se i paraliza ličnog živca, No sve su to nuspojave na veliki broj testiranja i zapravo su mali brojevi. Testiranje je bilo pod lupom. Cjepivo je dobilo privremenu dozvolu i proizvođač je dužan obavještavati o eventualnim nuspojavama i sada kada se krenulo s cijepljenjem - govori.

Zbog toga će se 15 minuta nakon cijepljenja pratiti reakcije pacijenata zbog prethodnih alergija, a liječnici će prijavljivati neželjene efekte, dok će građani moći svoje nuspojave ili eventualne sumnje na njih prijaviti HALMED-u.