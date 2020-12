Teško mi je govoriti za ostale bolnice, ali što se tiče Covid bolnice, zahvaljujući odličnoj organizaciji koju stalno ističem, predanom radu i uključivanjem drugih struka, mislim da se dobro nosimo sa zahtjevima koji su postavljeni pred nama. U prilogu tome ide i činjenica da je prije dva tjedna započeto formiranje polu-intenzivnim high-flow odjela gdje se zbrinjavaju oni pacijenti koji zahtjevaju puno kisika, ali ne zahtjevaju respirator, rekao je pulmolog Saša Srića za N1.

- Priljev u hitnim ambulantama je velik, ali mislim da uspijevamo zbrinuti sve one koji zahtjevaju bolničko liječenje. Primaju se i srednje teški do teški pacijenti, ne samo kritični. Niti jedan pacijent koji je vitalno ugrožen neće biti odbijen kod nas u Dubravi, a za ostale ustanove mi je teško govoriti.

- Broj onih koje primamo se nekako povećava, kao i broj onih koje uspijevamo otpustiti. Posljednjih dana se osjeća neko blaže rasterećenje sustava, bez obzira na veliki broj umrlih pacijenata. Mislim da zahvaljujući predanom radu, imamo odličnu komunikaciju tamo, sve uspijevamo prebaciti s polu-intenzivnog na intenzivni odjel i slično - rekao je Srića.

Broj novozaraženih stalno pada posljednjih dana, no u to su uvršteni samo PCR testovi:

- Uvijek ću biti konstruktivan, podržati kada treba, a biti kritičan s dobrom namjerom. Ovi trendovi na PCR testovima doista dokazuju jedan pad, no upravo je problem tih antigenskih testova gdje je bilo oko tisuću pozitivnih pacijenata na antigenskim testovima, a to se ne računa. U drugim europskim zemljama taj broj se pribraja u ukupnu brojku. Mislim da bi pozitivan test trebao ići u ukupno brojku. Imamo disbalans novozaraženih i hospitaliziranih, kao i umrlih - rekao je Srića pa je prokomentirao broj zaraženih i trend pada:

- Prema aktualnoj brojci, ta brojka s antigenskim testovima i dalje nije toliko manja od one prije. Moramo se zapitati zašto ta brojka s antigenskim testovima ne dolazi u ukupnu statistiku. Ne pribraja se i brojka onih koji su umrli u Domovima za starije i nemoćne, već samo onih u bolnici. Kada bismo pribrojili i te pacijente, ne bismo imali lijepu sliku. Je li ova brojka na PCR testovima rezultat mjera, vjerojatno da, ali ja bih rekao da je ta brojka posljedica apela nas liječnika koji su to pokrenuli. Jedan dio građana je osjetio koliko je bitno držati se mjera kada su vidjeli broj njihovih bližnjih u lošem stanju.

- Kada govorimo o smrti od Covid infekcije, mislim da bi te brojke iz Domova u starije trebala ući u statistiku, ili bi se trebalo razdijeliti na bolničke pacijente i na one koje se nije moglo tako liječiti te su umrli u Domovima. Tako bismo imali objektivnu situaciju i uvid u kompletnu brojku - rekao je Srića pa se dotakao novog soja korona virusa:

- Spominje se da se on pojavio i u Francuskoj i u Italiji. Ono što čujemo je da je zaražniji, da se brže širi, nemamo nikakva saznanja o tome je li on smrtonosniji, a nemamo informacija da novo cjepivo ne bi utjecalo na taj novi soj. Iako nemamo novi soj u Hrvatskoj, to jest saznanja o njemu, sad imamo više pacijenata srednje i mlađe dobi koji u par sati razviju burnu kliničku sliku, a to bi se možda moglo povezati s time.

- Što se tiče opreme otkad sam ja tamo, nije bilo nikakvih poteškoća. Ljudi ima dovoljjno, pomažu nam kolege iz drugih specijalnosti. Teško je govoriti jesmo li blizu vrhunca ili nismo. Usprkos svim mjerama teško će biti kontrolirati građane. Ja sam i dalje stava da se trebalo ići još strože i restriktivnije s mjerama. Hoće li se trebati uključivati i druge bolnice u borbu protiv korone, ili samo Dubrava, vidjet ćemo poslije Božića i Nove Godine - rekao je Srića pa se dotakao Covid dodataka:

- Koliko sam uspio čuti od kolega koji su inače zaposlenici Covid bolnice, tamo je zaista sve bilo plaćeno prema svim smjernicama i njihovom uloženom trudu i radu, što očito nije bio slučaj za sve bolnice poput bolnica u Čakovcu i Slavonskom Brodu gdje je zaista bilo odstupanja. Ja sam ponosan na posao koji radim s kolegama, ali konkretno deset posto na osnovicu od 834 kune je smiješno. Ne znam kome taj novac treba, možda saborskim zastupnicima? Nema toliko puno ljudi u Dubravi za platiti... Medicinske sestre su dobile 400 kuna.

Predsjednik Milanović predložio je organizaciju sistematskog pregleda za cijelu državu:

- Ja sam zagovornik toga. Javno zdravstvo nas je spašavalo u ovim situacijama i to je nešto što je dugi niz godina bilo zapostavljeno, sistematski pregledi, koji nisu bili uvršteni kao preventivna medicina, ali svakako podržavam tu ideju. Osnovni laboratorij, pregled pluća, kod muškaraca prostata, kod žene dojke... To treba pregledati svako toliko kako bismo smanjili komorbiditet. Potpisujem apel na čelu s predsjednikom HLK, suglasnost nas koji ćemo pomoći građanima i pokazati im važnost cijepljenja kako bi se pokazalo da su dosadašnje ankete bile preliminarne i da će se udio onih koji žele cijepiti povećavati iz dana u dan.

Liječnici neovisno o Vladi pripremaju svoju kampanju koja će motivirati ljude na cijepljenje.

- Propusnice će zasigurno smanjiti broj zajedničkih druženja, s time i broj prijenosa i zaraženih. Nadam se da će propusnica biti minimalno, a ne da će ih biti u prvom valu kada su se dijelile po neobičnim kriterijima, pa i sada vidim da su saborski zastupnici i ustavni suci izdvojeni. Pozivam zastupnike koji su liječnici da se stave na dispoziciju, pozivam građane da pokušaju blagadane provesti u užem krugu obitelji - zaključio je Srića za N1.