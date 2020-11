Virus muškarcima skraćuje život za 14, a ženama za 12 godina

Molekularni biolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Nenad Ban i imunolog Zlatko Trobonjača na N1 televiziji komentirali su posljedice koronavirusa i dolazak cjepiva

<p>U večerašnjoj emisiji Izvan okvira na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579004/Trobonjaca-Virus-muskarcima-skracuje-zivot-za-14-a-zenama-za-12-godina.html">N1 televiziji </a>gostovali su molekularni biolog i član Znanstvenog savjeta Vlade <strong>Nenad Ban</strong> i imunolog <strong>Zlatko Trobonjača. </strong>Komentirali su nove spoznaje o koronavirusu.</p><p> - Naučili smo nevjerojatno puno u posljednjih pola godine. Bitno se razlikuje od virusa koji uzrokuje gripu. Otporan je na mutaciju i sistemičan je, upale pluća su česti simptomi, a inficira i cijeli organizam tako da neki ljudima imaju probleme s krvožilnim sustavom, probavne smetnje - rekao je <strong>Ban</strong>, na što je <strong>Trobonjača </strong>dodao:</p><p> - Ovo je patogen koji je vrlo brzo upoznat. Nikad u povijesti niti jedan patogen nije upoznat brzinom kao što je ovaj. U proteklih 10-ak mjeseci publicirano je tisuće znanstvenih radova tako da je već nemoguće pratiti što se sve publicira o biologiji ovog virusa. Dobra je stvar što virus ne mutira pa neće utjecati na učinkovitost cjepiva.</p><p>Zabrinjavajuće su i dugoročne posljedice po život.</p><p> - Vidjelo se da muškarcima virus skraćuje život za nekih 14 godina, a ženama za 12 godina. Prema tome, mislim da je najpoštenije govoriti o tome koliko SARS-CoV-2 skraćuje život - rekao je <strong>Trobonjača. </strong></p><p>Na početku se vjerovalo da teže obolijevaju stariji i bolesni, a sad su u bolnicama i mlađi pacijenti. Trobonjača je upozorio da su asimptomatski pacijenti najopasniji jer ne znaju da su zaraženi pa tako prenose bolest drugima. </p><p> - Što se tiče bolesti, ne možete je definirati, nego se manifestira na različite načine, što pogoduje širenju virusa i onemogućava kontrolu nad širenjem virusa - objasnio je <strong>Trobonjača.</strong></p><p> - Radi se malo kao u slučaju ruskog ruleta jer neki ljudi reagiraju jače, a neki ljudi koji imaju jači imuni sustav koji puta previše reagiraju na virus i to uzrokuje oštećenja pluća. Za nikoga ta bolest nije bezazlena jer može imati neugodne posljedice. Čak i kad se bolest preboli, može se desiti da netko ima problema s krvožilnim sustavom upravo jer se produciraju ugrušci tijekom borbe s virusom - dodao je <strong>Ban.</strong></p><p>Komentirali su i cjepiva za koja svaki dan pristižu optimistične vijesti. Osvrnuli su se i na protivnike cijepljenja. </p><p>- Ljude treba educirati i govoriti o čemu se to radi, naučiti ih da postanu svjesni da je cijepljenje dobra metoda kojom im se neće nanijeti nikakva šteta, barem ne veća šteta, te da je cijepljenje jedna od neminovnosti koja će se dogoditi u budućnosti s kojom ćemo mi u konačnici ovu epidemiju u potpunosti eliminirati - rekao je <strong>Trobonjača.</strong></p><p>Ban je istaknuo da u ovom trenutku ne možemo procijeniti kakva je točno tendencija širenja virusa u Hrvatskoj.</p><p> - Mjere funkcioniraju. Vrlo je jasna korelacija između mjera koje su uvedene i ako se poštuje, kretanja stanovništva u populaciji. Ili se ljudi nedovoljno pridržavaju mjera ili mjere nisu dovoljno striktne.</p><p><strong>Kritike na mjere</strong></p><p> - Ako se ignorira epidemija, neće biti uspješne ekonomije. Lockdown je krajnja mjera. Djelomične mjere su korisne i potrebne. Na znanstvenicima i na Vladi je da upozori ljude i da koji puta uspostavi čak i zakonski uvjetovane mjere koje će spriječiti da se pandemija raširi do mjere da se više ne može kontrolirati - rekao je<strong> Ban.</strong></p><p> - Epidemija nije samo zdravstveni aspekt, ima i ekonomski i društveni aspekt. Mnogi ljudi su ostali bez posla i oni su na ivici opstanka. To traje već mjesecima. Moramo malo šire gledati, osim same epidemije - dodao je <strong>Trobonjača.</strong></p><p>Komentirali su i neslaganje samih znanstvenika i istupe Miroslava Radmana o cijepljenju koji su digli prašinu. </p><p> - Što se tiče cijepljenja, mislim da Radman ima poantu. Moguće je da će se virus promijeniti za godinu ili dvije i možda će ponovno početi cirkulirati Zemljom. Međutim, nije istina da cjepiva ne mogu na neki način evoluirati. To vidimo da na primjeru cjepiva protiv gripe koje je svake godine malo modificirano koje se brže proizvede i testira jer se radi o varijanti cjepiva - komentirao je<strong> Ban.</strong></p>