HZMO objavio kada počinje isplata doplatka za djecu

Isplata doplatka za djecu za kolovoz počinje u srijedu, 16. rujna, a dobit će ga 125 714 korisnika za ukupno 262 281 dijete, priopćio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr, stoji u priopćenju.