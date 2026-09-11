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HZMO objavio kada počinje isplata doplatka za djecu

Piše HINA,
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HZMO objavio kada počinje isplata doplatka za djecu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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Isplata doplatka za djecu za kolovoz započinje 16. rujna, a korisnici mogu dobiti dodatne informacije putem infotelefona HZMO-a ili na njihovoj web stranici.

Isplata doplatka za djecu za kolovoz počinje u srijedu, 16. rujna, a dobit će ga 125 714 korisnika za ukupno 262 281 dijete, priopćio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr, stoji u priopćenju.

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