I RAZLIKA ZA SRPANJ

HZMO: Od ponedjeljka isplata povećanih mirovina za kolovoz

Piše HINA,
Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2025. za 6,48 posto, navodi HZMO

U ponedjeljak 8. rujna počinje isplata mirovina za kolovoz, a uz povećanje za kolovoz, isplata će uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2025. za 6,48 posto, priopćeno je u četvrtak iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HMZO).

"U ponedjeljak 8. rujna 2025. počinje isplata mirovina za kolovoz 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključiti i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2025. za 6,48 posto , prema odluci Upravnog vijeća HZMO-a od 26. kolovoza 2025", ističu iz HZMO-a.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr .

