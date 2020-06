HZMO: Rast broja osiguranika

Dodaju kako nakon najavljenih dodatnih mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj, očekuju da će se djelomično ukidanje dosadašnjih potpora krajem svibnja ipak negativno odraziti na hrvatsko tržište rada

<p>Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u svibnju je nakon dva mjeseca porastao broj osiguranika na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj nastavljen pad, a analitičari to tumače poboljšanjem epidemiološke situacije i popuštanjem mjera suzbijanja koronavirusa.</p><p>Broj osiguranika na kraju svibnja popeo se na 1.523.653, što je za 0,2 posto ili 3.063 više nego u travnju.</p><p>Najviše je porastao broj osiguranika u pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane tj. ugostiteljstvu i turizmu i to za 4,2 posto. </p><p>Od djelatnosti sa značajnijim padom na mjesečnoj razini, u javnoj upravi i obrani broj osiguranika pao je za 0,5 posto, prerađivačkoj industriji 0,2 posto dok je u trgovini na veliko i malo broj osiguranika porastao za 0,2 posto.</p><p>"Blagi oporavak broja osiguranika na mjesečnoj razini odraz je povoljnog epidemiološkog okruženja uz gotovo potpuno popuštanje uvedenih mjera za suzbijanje pandemije početkom svibnja", kažu analitičari Raiffeisen banke (RBA).</p><p>Dodaju kako nakon najavljenih dodatnih mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj, očekuju da će se djelomično ukidanje dosadašnjih potpora krajem svibnja ipak negativno odraziti na hrvatsko tržište rada.</p><p>"Nastavak stagnacije poslovnih aktivnosti u određenim sektorima stvorit će dodatni pritisak na pad broja osiguranika tijekom nadolazećih mjeseci a dosadašnja sezonalna kretanja tržišta rada svakako će manje doći do izražaja nego proteklih godina što će potvrditi i brojevi osiguranika pri HZMO-u. Međutim, očekivanja da središnji dio turističke sezone nije u potpunosti izgubljen ipak ukazuju na potencijalno ublažavanje pada broja osiguranika", kažu u RBA-u.</p><p>Na godišnjoj razini, broj osiguranika nastavio je drugi mjesec zaredom padati i to prvi puta nakon 2015. godine. U odnosu na svibanj prošle godine, broj osiguranika manji je za 54.334 osobe ili 3,4 posto.</p><p>Među djelatnostima s najvećim padom broja osiguranika, odnosno zaposlenosti, prednjači turizam i ugostiteljstvo s padom od 25,6 posto.</p><p>Iako sa sitnim udjelom u ukupnom broju osiguranika (0,1 posto), slijedi kategorija djelatnosti kućanstava s godišnjim padom od 13,5 posto.</p><p>Od ostalih kategorija koje sudjeluju s visokim udjelima, godišnji pad također su zabilježile prerađivačka industrija (-3,2 posto), trgovina (-3,1 posto) te javna uprava i obrana (-2,9 posto).</p>