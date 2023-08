HTZ doveo američku blogericu: Ona će nam pomoći u promocije zemlje i pridonijeti uspjehu...

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) novom promotivnom kampanjom "Experience Croatia… your memories are on us!“ poziva turiste u Hrvatsku u posezoni, s ciljem zadržavanja pozitivnih turističkih trendova do kraja ove godine, izvijestili su u utorak iz HTZ-a.

Tu kampanju će provoditi od kraja kolovoza do kraja listopada na tržištima Njemačke, Austrije, Poljske, Češke, Francuske i Švedske, s naglaskom na nautiku, prirodne ljepote, eno-gastronomiju te ponudu aktivnog i kulturnog turizma.

Uz novu kampanju, direktor HTZ-a Kristjan Staničić osvrnuo se i na dosadašnje turističke (fizičke) rezultate ove godine, do pred kraj kolovoza, kada je Hrvatsku posjetilo 8 posto više turista koji su ostvarili 2 posto više noćenja nego prošle 2022. u istom razdoblju.

"I u ostatku godine želimo zadržati pozitivne rezultate i s tim ciljem i pokrećemo novu posezonsku kampanju, tim više što su putovanja u pred i posezoni sve traženija zbog ugodnijih temperatura i manjih gužvi u destinacijama, ali i pristupačnijih i povoljnijih cijena turističkih proizvoda i usluga. To se uklapa i u strateške planove održivog razvoja hrvatskog turizma da u budućnosti imamo cjelogodišnje poslovanje u turizmu", poručio je Staničić.

Iznosi pritom i podatak da je održivost u putovanjima važna za više od 80 posto svjetskih putnika.

Osim te kampanje, HTZ je, kako ističu, i na društvenim mrežama pokrenula promociju pod nazivom "The Great Croatian Road Trip“, čiji je cilj pozicioniranje Hrvatske kao održive i prometno lako dostupne destinacije, ali i pune skrivenih dragulja, očuvane prirode i bogatstva različitosti uz lokalne prometnice.

Te aktivnosti provode na 14 europskih tržišta s i prijedlozima putovanja, kako bi auto gosti najbolje mogli upoznati krajolik, kulturne znamenitosti i prirodno bogatstvo Hrvatske.

"Želja nam je promovirati putovanja i izvan glavnih ljetnih mjeseci, isticati pristupačnost i kvalitetu ponude, a dodatno se putnike potiče i na sporije, kvalitetnije i detaljnije upoznavanje s ponudom hrvatskih destinacija", dodaju iz HTZ-a.

Promociji zemlje će, kako očekuju, pridonijeti i trenutni boravak u Hrvatskoj poznate američke voditeljice i novinarke Michaele Guzy u organizaciji HTZ-a, njezinog predstavništva u New Yorku i sustava turističkih zajednica u zemlji, a koja snima svoje popularne emisije “Oh, the people you meet with Michaela Guzy".

U Hrvatskoj će Michaela tako otkrivati lokalnu gastronomiju i proizvođače vina i maslinovog ulja, istraživati povijesnu i kulturnu baštinu te boraviti u smještajnim kapacitetima koji posluju po načelima održivosti.