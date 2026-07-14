HZZO dao pozitivno mišljenje: Lijek za dječake oboljele od DMD-a može na listu lijekova!

Povjerenstvo za lijekove HZZO-a prepoznalo je važnost lijeka registriranog za liječenje Duchenneove mišićne distrofije, koji usporava progresiju bolesti, te je dalo pozitivno mišljenje za stavljanje lijeka s djelatnom tvari givinostat na važeću listu lijekova. Lijek se u cijelosti može primjenjivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja kod oboljelih jednako kao i u drugim državama Europske unije, sukladno važećem odobrenju prema Rješenju Europske komisije, odnosno Europske agencije za lijekove i medicinske proizvode, prema kojem je lijek "indiciran za liječenje Duchenneove mišićne distrofije u pokretnih bolesnika u dobi od 6 godina i starijih, uz istodobno liječenje kortikosteroidima, stoji u priopćenju HZZO-a.

Navode kako zbog velike zainteresiranosti javnosti za ovu temu, iznimno javno iznose mišljenje Povjerenstva za lijekove, prije donošenja konačne odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

- Povjerenstvo za lijekove je svoje mišljenje donijelo uvažavajući prirodu bolesti i utjecaj Duchenneove mišićne distrofije na život oboljelih i njihovih obitelji, te činjenicu da se radi o teškoj i rijetkoj bolesti koja započinje u djetinjstvu, a uzrokuje sistemski gubitak mišićne funkcije i progresivni invaliditet. Kako trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji drugi lijek za liječenje te rijetke genetske bolesti, primjenom ovog lijeka liječenje bi se fokusiralo na usporavanje napredovanja bolesti, očuvanje funkcije mišića i na poboljšanje kvalitete života.

Radi donošenja konačne odluke, mišljenje Povjerenstva za lijekove bit će upućeno Upravnom vijeću HZZO-a, sukladno važećim pravnim propisima - navodi se u priopćenju HZZO-a.

- Roditelji su zadovoljni i svi smo s velikim olakšanjem dočekali ovu odluku i zahvalni smo na tome. Hvala i cijeloj Hrvatskoj, svim medijima, Vatrenima, Luki Modriću i Dominiku Livakoviću, svim poznatima i svim ljudima koji su jednu malu udrugu i jednu malu zajednicu oboljelih dječaka šerali po društvenim mrežama, ovo se događa i zahvaljujući vašoj podršci. Vjerovali smo otpočetka da će nas HZZO čuti, naši dječaci napokon će dobiti lijek. Ali isto tako svi trebamo ostati svjesni da vrijeme i dalje curi i da je svaki dan važan. Zato apeliramo da se djecu stavi ispred administracije - od odobrenja lijeka pa sve do njegove primjene mogu proći tjedni, pa se nadamo da će i ovaj proces ići po hitnom postupku. Da niti jedno dijete ne završi u kolicima - kazala je Tina Vučković, predsjednice Udruge DMD Hrvatska

Roditelji: Nadamo se da birokracija neće usporiti primjenu lijeka

Podsjetimo, roditelji dječaka oboljelih od Duchenneove mišićne distrofije s velikim iščekivanjem očekivali su sjednicu Povjerenstva za odluke koja je upravo završila. Roditelji su se nadali ovako pozitivnom odgovoru na koji čekaju mjesecima.

- Sigurna sam da će odluka biti objavljena jer smo podigli veliku kampanju. Podržali su nas brojni poznati, javnost je prepoznala koliko je situacija ozbiljna. Naši dječaci nemaju vremena za razvlačenje i odgađanje. Nadam se da, ako odluka bude pozitivna, birokracija neće usporiti početak liječenja. Treba krenuti po hitnom postupku - poručila je dan prije odluke za 24sata Tina Vučković, predsjednica udruge DMD Hrvatska i majka dječaka Donnata za 24sata.

Kao primjer navodi Sloveniju, gdje je nakon slične kampanje terapija vrlo brzo postala dostupna.

- U Sloveniji je lijek odobren 26. svibnja, a dječak je terapiju počeo primati već dva tjedna kasnije. Nadamo se da će i kod nas postupak biti jednako brz jer svako odgađanje znači napredovanje bolesti - navodi.

Duchenneova mišićna distrofija rijedak je genetski poremećaj koji uzrokuje progresivno propadanje mišića. Kako bolest napreduje, mišićna slabost postaje sve izraženija, oboljeli postupno gube sposobnost hodanja, a bolest s vremenom zahvaća i srce te pluća, zbog čega je životni vijek znatno skraćen.

U Hrvatskoj od Duchenneove mišićne distrofije boluje oko 60 dječaka. Njih dvadesetak ispunjava uvjete za primanje givinostata, dok su četvorica u posebno teškom stanju i za njih je situacija alarmantna. Ako terapija ne stigne na vrijeme, mogli bi trajno izgubiti sposobnost samostalnog hoda i završiti u invalidskim kolicima.

