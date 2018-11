"HZZO nam hoće uzeti čak 60.000 kuna jer smo rodile"

Bile smo na porodiljnom dopustu za treće dijete, tvrtku su likvidirali u jednom danu i o tome nismo imali pojma, a onda su stigli računi od Zavoda za zdravstveno osiguranje koje ne možemo platiti.

Pričaju nam to Martina Marinović i Emanuela Gegić iz Voćina, naselja podno Papuka. Nakon što su 24sata otkrila apsurdnu birokratsku zavrzlamu u kojoj su stradale radnice rodilje iz Algoritma i njihovi kolege na bolovanju, sad se vidi da slučaj Algoritma nije usamljen.

Majke Martina (27) i Emanuela (27), koje su obje rodile po troje djece, kažnjene su na isti način. Samo još većim iznosima.

Kao i kod Algoritma, tvrtke za koje su radile otišle su u stečaj. Direktori su dali otkaze radnicima, ali ne i njima dvjema jer zakon zabranjuje otkaz na porodiljnom. Tvrtke su u jednom danu ugašene. Njih o tome nitko nije obavijestio, još su se vodile kao zaposlenice i primale kod kuće porodiljnu naknadu koja im pripada. A onda su doživjele šok. Zavod za zdravstveno osiguranje poslao je Martini rješenje da treba vratiti 25.000 kuna, a Emanueli 35.000 kuna naknada. Jer, službeno, one nisu bile zaposlene nakon što su tvrtke propale, a primale su naknadu. Inače, da ih je itko obavijestio da je tvrtka ugašena, mogle su naknadu ostvarivati od Zavoda za zapošljavanje. Ali nitko im nije ništa javio.

Morat će na sud

- Kako sam treće dijete rodila u lipnju 2016. godine, imala sam pravo na tri godine porodiljnog. Tvrtka je upala u probleme, a stečaj je otvoren i zatvoren isti dan prošle godine. Stečajni upravitelj je rekao da se ne brinemo, da će on sve riješiti, ali sad se više ne javlja. Došlo mi je rješenje da moram vratiti 25.000 kuna naknada, a nisu uvažili ni žalbu. Morat ću na sud jer te novce nemam. Ne mogu vjerovati da se to dogodilo - kaže nam Martina.

I ona i Emanuela su se javile 24sata kad su vidjele da smo uspjeli pogurati kod ministara problem i da je radnicama Algoritma obećano da neće morati vratiti naknade.

Emanuela ima sličnu priču.

- Radila sam u Zif Perić od 2009. godine u Slatini kao čistačica do odlaska na porodiljni. Tvrtka je u međuvremenu otišla u stečaj, a ja nisam o tome imala nikakvih saznanja. Niti mi je to rekao poslodavac. Ostala sam zatečena kad mi je došlo rješenje da sam dužna zdravstvenom 35.000 kuna - govori nam očajna majka troje djece.

Kaže da je sve predala u ruke odvjetniku, a s vlasnikom tvrtke koji se bavio fast foodom nema kontakta jer je on u Njemačkoj, gdje se zaposlio.

Nakon naše objave, ministar rada Marko Pavić je osobno nazvao radnike Algoritma i rekao im da će se njihov problem riješiti. Kako nam je prenio sindikalist Krešimir Sever, i ministar zdravstva Milan Kujundžić je rekao da ne treba naplaćivati naknade od radnika jer oni nisu ništa krivi. I ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je za 24sata rekao da je kriva neumreženost sustava i da je to dovelo do ovakve situacije te da će to ispraviti.

Emanuela i Martina se zato nadaju da ni njima neće biti uzete porodiljne naknade