HZZO-u ljudski život ne vrijedi ni 634 kune, to je nedopustivo

Što biste rekli na to da država smatra kako je 634 kune preskup iznos za spašavanje života? Vjerojatno biste ostali zatečeni i bez riječi, ili možda pomislili da je to nemoguće, da je riječ o nekakvoj pogrešci. Nažalost, nije. Već punih godinu dana deseci tisuća dijabetičara u Hrvatskoj bore se za to da HZZO stavi na listu lijekova spasonosni Baqsimi, glukagon u spreju koji spašava život kod dijabetičke kome. Bore se, ali uzaludno. HZZO je dva puta odbio zahtjev proizvođača, uz obrazloženje da je cijena spreja previsoka. Pravdaju se i time da je dostupan glukagon u injekciji, no njega, kad stvari pođu po zlu, treba pripremiti, točno dozirati, i zabiti golemu iglu u tijelo onoga tko je u dijabetičkoj komi, a ponekad su to i posve malena djeca. Dodatno, glukagon u injekciji mora se držati u hladnjaku, i oboljeli ga ne mogu nositi sa sobom. Planira li bolest prema pravilima HZZO-a da će donijeti komplikacije baš kad ste kod kuće, a ne negdje na cesti? Nažalost ne.