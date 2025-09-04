Obavijesti

ODMAH IH OBRIŠITE

HZZO upozorava: Šire se lažne SMS poruke. Kradu podatke!

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Navedena adresa nije prava, a građane se upozorava da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Savjetuju građane da poruku obrišu i da na nju ne odgovarate.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je u četvrtak upozorenje za građane kako se ovih dana pojavio pokušaj smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka.

Pojedini građani su primili lažne SMS poruke sljedećeg sadržaja:

HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce. https://hzzoo-eu.ekelk.com

Što je smishing?

Smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuju prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka. Ponekad predlažu instalaciju nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.

U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, incident možete prijavit MUP-u i nacionalnom CERT-u https://www.cert.hr/onama/kontakt/ .

