HZZO upozorava: Šire se lažne SMS poruke. Kradu podatke!
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je u četvrtak upozorenje za građane kako se ovih dana pojavio pokušaj smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka.
Pojedini građani su primili lažne SMS poruke sljedećeg sadržaja:
HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce. https://hzzoo-eu.ekelk.com
Navedena adresa nije prava, a građane se upozorava da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Savjetuju građane da poruku obrišu i da na nju ne odgovarate.
Što je smishing?
Smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuju prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka. Ponekad predlažu instalaciju nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.
U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, incident možete prijavit MUP-u i nacionalnom CERT-u https://www.cert.hr/onama/kontakt/ .
