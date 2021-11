Među prijetnjama i uvredama upućene Borisu Dežuloviću našla se i ona našeg poznatog gastro stručnjaka i književnika Veljka Barbieria.

Barbieri je, ispod objave jedne privatne osobe, javlja Index, između ostalog Dežuloviću poručio kako bi ga prebio da nije na uvjetnoj.

U screenshotovima se vidi Barbierijeva prepiska s Dežulovićem.

"Boris ovo što si napisao je protiv svih nas koji smo branili Domovinu, jedva čekam da te razp …im. gade", stoji u jednom od njih. Potom poručuje Dežuloviću da će uskoro biti u Splitu. "Pa da vidimo", dodaje.

U komentarima se javio i Dežulović koji je Barbierija pitao prijeti li mu. Na to je pitanje dobio poduži odgovor koji ima i pravopisnih i gramatičkih grešaka, ali i niz nelogičnih rečenica:

“Ma ne samo zaslužuješ dobre batine, ali ja sam eto još nakon Bilica pod uvjetnom, biti će vremena, samo molim te pazi onaj krivi Fb je hakiran. To je i ovaj je…bte Vukovar. Ušao sa oficom KOSA i onda si pisao tko do Diže krovove pa povorka smrti već je prošla. SlažEm se da svi nabijaju političke mšiće na to jadnom gradu, ali nemaš mjere, i zato jedva čekam da te razbbije, ispak sam bio u sp postorgaba, a ti mišino nisi.”

Zatim u narednom komentaru optužuje Dežulovića da je stalno bio u stožeru Ratka Mladića. Dežulović mu je na kraju poručio: "Dobro, ostavi sad tu bocu, ajde leć."

Inače, podsjetimo zašto je Barbieri na uvjetnoj. Naime, u lipnju 2020. je priveden u Makarskoj nakon što je u vidno alkoholiziranom stanju ispalio više hitaca u deblo koje se nalazi ispred njegove obiteljske kuće.

Barbieri je imao 1,76 promila alkohola u krvi u trenutku privođenja, a kad je policija došla u njegovu kuću dobrovoljno im je predao automatsku pušku AK 47, jednu malokalibarsku pušku, jednu zračnu pušku i jedan plinski pištolj.

Ma popio je dvije čaše vina i ispalio dva metka iz svog tetejca. U svom đardinu! Samo ga je htio isprobati, uvjeravala nas je nakon pucnjave Ljubica Hardman, partnerica Veljka Barbierija.

U veljači ove godine kažnjen je uvjetnom kaznom od deset mjeseci zatvora.