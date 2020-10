I Biden i Trump u Pennsylvaniji, jednoj od ključnih država za sveukupnu pobjedu na izborima

Republikanac Donald Trump je održao velike skupove u Pennsylvaniji, dok je njegov demokratski protukandidat Joe Biden imao skroman nastup u toj saveznoj državi ključnoj za sveukupnu pobjedu na izborima

<p>„Ako pobijedimo u Pennsylvaniji, pobijedit ćemo cijelu utrku“, rekao je <strong>Donald Trump</strong> na skupu u Martinsburgu, na trećem i završnom događaju tog dana, predviđajući svoju pobjedu u toj saveznoj državi iako većina anketa pokazuje suprotno. </p><p><strong>Joe Biden</strong> je održao manji događaj u gradu Chesteru u blizini Philadelphije. Susreo se s nekoliko desetaka volontera svoje kampanje te je razgovarao s novinarima. Kazao je kako nije „previše samopouzdan oko ičega“ te da će „Božjom milošću“ pobijediti u Pennsylvaniji u kojoj je i rođen. </p><p>„Mislim da ćemo pobijediti u Michiganu, mislim da ćemo pobijediti u Wisconsinu i Minnesoti. Mislim da imamo velike šanse u Ohiju i Sjevernoj Karolini, kao i u Georgiji“, dodao je Biden govoreći o drugim ključnim, takozvanim „swing“ saveznim državama u kojima će rezultat odrediti konačnog pobjednika. </p><h2>Biden: 'Trump je najgori mogući predsjednik'</h2><p>Demokratski kandidat pojačao je svoje kritike Trumpovog upravljanja pandemijom koronavirusa koja je u SAD-u odnijela više od 225 tisuća života. </p><p>„Poanta je da je Donald Trump najgori mogući predsjednik, najgora moguća osoba da nas vodi kroz ovu pandemiju“. </p><p>Rast broja zaraženih u mnogim dijelovima države jedna je od glavnih tema kampanje, a prošli tjedan se virus probio i u tim aktualnog potpredsjednika <strong>Mikea Pencea. </strong></p><p>Pence, koji je na turneji u Minnesoti, u ponedjeljak je bio negativan na koronavirus, objavio je njegov ured nakon što je nekoliko njegovih suradnika bilo pozitivno. </p><p>Jedna od tema uoči izbora 3. studenoga je i glasanje putem pošte na koje demokrati pozivaju radi sigurnosti od koronavirusa, a republikanci kritiziraju, tvrdeći da je ono podložno prevarama. </p><p>Američki Vrhovni sud je u ponedjeljak s pet glasova 'za' i tri glasa 'protiv' odbacio pokušaj demokrata da dužnosnicima u Wisconsinu dopuste prebrojavanje glasova koji bi stigli poštom šest dana nakon dana izbora 3. studenoga. </p><p>Ta odluka konzervativne većine, u ponedjeljak 'podebljane' sutkinjom <strong>Amy Coney Barrett,</strong> ostavlja na snazi politiku te savezne države da glasovi poslani poštom moraju biti u rukama izbornih službenika do zatvaranja biračkih mjesta. </p><p>Vraćajući se iz Pennsylvanije u Bijelu kuću, Trump je ponovno kritizirao takvo glasanje. </p><p>„Veliki problemi i nedosljednosti s dopisnim glasovima diljem SAD-a. Konačan broj mora se imati do 3. studenoga“, napisao je na Twitteru, a ta društvena mreža je objavu označila „spornom“ i potencijalno zavaravajućom. </p><p>Stručnjaci tvrde kako će za procesiranje ogromnog broja dopisnih glasova trebati dani ili čak tjedni. Na taj način je glasalo već 42,7 milijuna Amerikanaca, a sveukupno je prije izbornog dana glasalo njih 63,6 milijuna. Taj rekordan broj naznaka je da bi ovi izbori u odnosu na broj stanovnika mogli imati najveću izlaznost od 1908. godine. </p><p>Američki birači ove su godine već glasali u većem broju nego u cijeloj 2016. godini.</p><h2>Ekonomska smrtna kazna za energetski sektor Pennsylvanije</h2><p>Iako Biden vodi u anketama na razini cijelog SAD-a, utrka je nešto neizvjesnija u ključnim saveznim državama. Anketa Reutersa i Ipsosa provedena od 20. do 26. listopada Bidenu je dala malu prednost u Pennsylvaniji. </p><p>Pobjednik u toj saveznoj državi s 12,8 milijuna stanovnika i dalje je neizvjestan, zbog čega ju obojica kandidata često posjećuju. Trump je u ponedjeljak bio u gradovima Allentownu, pa Lititzu te Martinsburgu. Republikanac ovaj tjedan planira posjetiti i Michigan i Wisconsin, kao i Arizonu, Nebrasku i Nevadu. </p><p>Novinarima je rekao da očekuje veću pobjedu nego na prošlim izborima 2016. na kojima je imao 0,72 posto više glasova od <strong>Hillary Clinton. </strong></p><p>Trump je na skupovima u Pennsylvaniji naglašavao da njegov protivnik želi odmak od fosilnih goriva, važnih za gospodarstvo te savezne države. </p><p>„On želi graditi vjetrenjače koje se proizvode u Njemačkoj i Kini“, kazao je tijekom govora. </p><p>„Bidenov plan je ekonomska smrtna kazna za energetski sektor Pennsylvanije“. </p><p>Biden se u Chesteru branio, tvrdeći da „neće zatvoriti naftna polja“ niti „eliminirati frakturiranje“, nego da će investirati u čistu energiju. </p><p>Demokrat je ranije govorio kako SAD treba postepeno fosilna goriva zamijeniti solarnom energijom, vjetroelektranama i drugim ekološki prihvatljivijim opcijama, ističući da bi to otvorilo visoko plaćena radna mjesta i ojačalo američko gospodarstvo. </p><h2>Trump: Biden želi vratiti „lockdowne“</h2><p>Rekordni brojevi novozaraženih u SAD-u proteklih dana su Bidenovoj kampanji dali priliku da podsjeti glasače kako su Trump i njegovi saveznici umanjivali opasnost te bolesti i savjete zdravstvenih stručnjaka o nošenju maski i socijalnog distanciranja. </p><p>Trump je ponovno rekao da njegova vlada „odlično radi“ u borbi protiv pandemije te da SAD dobiva tu bitku. Bidena je optužio da želi vratiti „lockdowne“ koji će naštetiti ekonomiji. </p><p>Broj novih zaraza u SAD-u prošli tjedan je narastao za 24 posto, a u tjednu do 25. listopada umrlo je više od 5,6 tisuća ljudi, što je rast od 15 posto u odnosu na tjedan ranije. <br/> U protekla dva tjedna broj umrlih raste u 16, a broj novozaraženih u 36 od sveukupno 50 saveznih država. </p><p> </p>