Ovo je Trumpov govor: Crveno su njegove laži i izmišljotine...

Samo dvije minute i 28 sekundi nakon početka govora u subotu, Trump je izgovorio prvu laž. Tijekom sat i pol izgovorio ih je 130. Analitičari kažu da će do izbora skupiti više od 25.000 laži i neistina u mandatu

<p>Još je šest dana ostalo do američkih izbora koji bi, prema trenutnim brojevima, mogli imati jedan od najvećih odaziva u posljednjih 100 godina, a oba kandidata u zadnjem su valu aktivnosti privlačenja glasača. </p><p>Donald Trump ide sa skupa na skup u ključnim državama, a u subotu je bio u Janesvilleu u državi Wisconsin. Samo dvije minute i 28 sekundi nakon početka govora, Trump je izgovorio prvu laž, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/10/26/us/politics/trump-rallies.html?fbclid=IwAR348s_lo0hmf4WKUVK1LE8nrDJgPqw2LYtmT9hxu7Rsqk4PSUnv_moPGoU"><strong>New York Times</strong></a>, kad je rekao da su SAD dobro u odnosu na stanje s koronom u Europi i drugim zemljama. Točno je da SAD imaju veći broj slučajeva i smrti po glavi stanovnika od svih većih zemalja u Europi, osim Belgije i Španjolske. Tijekom sljedećih 87 minuta Trump je izgovorio još 130 netočnih ili lažnih izjava.</p><p>Kako se navodi, mnoge su bile potpuno izmišljene, bilo je onih koje su izgovorene s namjerom da zavaraju ljude, lagao je o svom radu, ali i o Bidenu. Brojne Trumpove skupove upravo povezuju te laži i netočne tvrdnje, a tako je bilo i na ovom, gdje je manje od četvrtine onog što je rekao bilo točno. Tako je u jednom dijelu govora u samo tri minute uspio ugurati osam netočnih izjava.</p><p>Trump je uspio toliko laži i netočnih izjava izgovoriti u svom mandatu, ali i tijekom pandemije korona virusa, da su na Cornellu napravili i studiju koja je pokazala da je on najveći pokretač neistina o Covidu-19. Analizirali su 38 milijuna članaka objavljenih na engleskom jeziku u tradicionalnim medijima diljem svijeta od 1. siječnja do 26. svibnja ove godine. </p><p>Prije nekoliko dana <strong><a href="https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/22/president-trump-is-averaging-more-than-50-false-or-misleading-claims-day/">Washington Post</a></strong> objavio je da Trump svaki dan izgovori više od 50 lažnih ili netočnih tvrdnji, a službeni kalkulator s kraja ožujka Trumpu je izbrojao 22.247 netočnih tvrdnji. Tim tempom, moguće je da će do dana izbora izgovoriti više od 25.000 lažnih ili netočnih tvrdnji.</p>