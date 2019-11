Predsjednički kandidat Miroslav Škoro odgovorio je Predsjednici koja ga je u intervjuu za N1 nazvala eksperimentom, ali i kritizirala dio njegovog programa.

- Nemam običaj komentirati stavove i izjave svojih protukandidata, posebice jer uglavnom ne govore o svom programu već o prošlosti i nebitnim stvarima koje naš narod ne zanimaju, ali kad me prozovu volim reći svoj stav - rekao je Škoro u videu koji je objavio na svom Facebooku.

- Ja bih prije svega ovu vladavinu zadnjih 20 godina, izmjenjivanje SDP-a i HDZ-a i vježbanje tih stranaka na ljudima nazvao jednim neuspjelim eksperimentom. Čak i da jesam eksperiment mene se narod nikada neće sramiti i stidjeti - dodao je.

- Predsjednica je rekla da sam ja čovjek koji nudi nerealne stvari, ali slaže se s tim da treba redefinirati poziciju predsjednika države. Pozdravljam što se Predsjednica slaže s nekim mojim stajalištima. No, ne slažem se s prijedlogom da se uloga predsjednika redefinira nakon novih unutarstranačkih izbora u HDZ-u i parlamentarnih izbora. Dakle, kada bude to rekao njezin šef Andrej Plenković. Ja tako ne doživljavam demokraciju. Ustvari, trenutno državom vladaju ljudi koji vladaju zahvaljujući vlastitim interesima, žetončićima koji pretrčavaju s jedne strane na drugu. I to nije način kako ja vidim ulogu predsjednika - napominje Škoro koji je odgovorio i na prozivke Predsjednice kako on s pozornice ne može komunicirati s narodom.

Škoro kaže kako se ljudi uz njegove pjesme zadnjih 30 godina raduju, rađaju, vjenčavaju, ali i sahranjuju i na koncertu doživljavaju čitav vatromet emocija.

- Žao mi je što Predsjednica nikada nije bila na mom koncertu, a možda mi je još više žao što nikada neće niti imati priliku biti na mom koncertu, jer kada ona bude imala vremena, ja više neću pjevati nego ću biti na Pantovčaku - rekao je.

Tema: Predsjednički izbori