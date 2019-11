'Bila sam u krivu oko selidbe, ali uštedjela sam 25 milijuna'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović rekla je u intervjuu za N1 da nije imala dvojbi kada je riječ o kandidaturi za drugi mandat, ali je dvojila kada to objaviti.

- Držala da bi bilo besplodno predugo razgovarati o kampanji i da to vrijeme ne bih iskoristila za onaj svoj redovni rad. Naravno, kao majka uvijek razmišljam o tome kakve će to posljedice imati po moju djecu, ali nakon razgovora s njima, sa suprugom, uvjerila sam se da su oni već odrasli i da ne osjećaju više te nekakve traume preseljenja ili nekakvih drugih aktivnosti koje bi im mogle poremetiti život. Već su nekako i svoji ljudi - kazala je.

Na pitanje što je motivira za drugi mandat poručila je kako želi nastaviti raditi na dobrobit države, u fokusi imati Hrvatsku i njezine ljude te nastaviti s procesima koje je započela. Osvrnula se na na protukandidate Zorana Milanovića i Miroslava Škore. I dok Zoran Milanović kaže da je to bijes zbog nefunkcioniranja sustava, Škoro kaže da je to zadnji trenutak da se promijeni odnarođene elite, Kolinda Grabar Kitarović poručuje da joj je osobna i politička motivacija nastaviti raditi na dobrobiti ove države, fokusu imati Hrvatsku i njene ljude, nastaviti s procesima koje sam započela, kako bismo ih još više učvrstili.

Osvrnula se i na motive protukandidata na predsjedničku utrku.

- Bijes nije nikad dobar motivator, zato što se u tako nekakvim prestresnim osjećajima krivo razmišlja. Jedno bi bilo povratak na staro, a drugo bi bilo jedan veliki eksperiment. Hrvatska nema vremena ni za jedno ni za drugo - poručila je.

Kad sam došla u Hrvatsku, kaže, zatekla je opću apatiju, pesimizam, vrlo loše gospodarske pokazatelje, a u to vrijeme smo, navodi kaskali za svima ostalima, recesija je trajala duže barem dvije godine nego u drugim državama Europske unije.

- Milanović nas je zadužio za nekih 70 milijardi kuna, podignuo PDV na 25 posto. Dakle, očito nije imao ideja kako napuniti državnu kasu i kako riješiti probleme, već podizanjem poreza, što je zastarjela i po meni neprihvatljiva metoda i treba raditi upravo suprotno. Hrvatski rejting bio je loš, kao što ste vidjeli i podigli su nam žilet žicu između Mađarske i Hrvatske i Hrvatske i Slovenije - rekla je.

'Nisam zadovoljna, treba riješiti još puno toga'

Napominje da se tada razgovaralo isključivo o ideološkim, a ne o životnim pitanjima. Danas su navodi ekonomski pokazatelji puno bolji, Hrvatska je puno prepoznatljivija.

- Međutim, ja još nisam zadovoljna, zato što treba riješiti još puno odrednica. Prije svega, demografija. Trenutni su demografski trendovi usporeni, ali ih treba zaustaviti. Treba nastaviti s podizanjem plaća i to poreznim rasterećenjem poslodavaca. Treba nastaviti s obrazovnom reformom i s mnogim drugim procesima u Hrvatskoj, a i ovim međunarodnim inicijativama koje smo pokrenuli, koje sam pokrenula, kako bi se izvuklo što je moguće više novca i izvana, od europskih fondova koji se danas puno više koriste - izjavila je predsjednica i napomenula kako želi da njezina djeca žive u uređenijoj, uljudnijoj, modernoj i prosperitetnoj Hrvatskoj.

Nakon pet godina, postavilo se pitanje koja je to konkretna stvar po kojoj je Hrvatska bolja za nekog običnog čovjeka zbog njezinog djelovanja.

- Kad je riječ o unutarnjoj sceni, o stanju u Hrvatskoj, naravno još ne vlada onakav optimizam kakav bih ja željela, ali ne vlada ni onakav silni pesimizam, možda ponekad indiferentnost. Ali ono što smo definitivno uspjeli, i što i sebi pridajem zaslugu, jest upravo fokus na ta životna pitanja, demografija kao najznačajnije pitanje, pitanje svih pitanja, pitanje opstanka ne samo Hrvatske, nego rekla bih, Europske unije - rekla je.

'Ovlasti koje imam su meni bile dovoljne'

Nije željela otkriti slogan koji će obilježiti njezinu kampanju, a smatra da je program iznimno bitan, jer je vodilja za mandat.

- Ja sam svoj program cijelo vrijeme držala na svom stolu i podsjećala samu sebe na ono što sam izrekla, što sam obećala. Shvatila sam da neke stvari, recimo sazvati sjednicu Vlade, i nije baš onako lako i trebate suradnju i s druge strane, ali onda pronađete načina kako realizirati ono što ste namjeravali, kao što je program demografije. Dakle, ne mora to biti formalna sjednica Vlade, ali je bila riječ o susretu zajedno s predsjednikom Vlade, zajedno s ministrima i svima ostalima, gdje sam predstavila svoje smjernice za demografiju - rekla je.

Upitana je li joj nakon pet godina uočili da baš nekakva ovlast nedostaje, da biste trebali imati nešto što predsjedniku nedostaje poručila je kako su ovlasti koje ima dovoljne.

- Meni jesu bile dovoljne za izvršavanje ovog što sam napravila - kazala je.

'Priznajem oko preseljenja bila sam u krivu'

Iako nije preselila s Pantovčaka, što je obećala na početku mandata Kolinda Grabar Karatović napominje

- Priznajem, bila sam tu u krivu što se tiče mogućnosti zgrade. Ministarstvo nije moglo ponuditi. Međutim, u pet godina sam uštedjela 25 milijuna kuna. Prilično visok iznos, obzirom da je cjelokupni naš budžet negdje ispod 40 milijuna kuna. Isto tako, trostruko sam smanjila broj savjetnika, broj djelatnika ovdje u uredu i smanjili smo prostor. Sad se samo još čeka da Vlada preda Gradu Zagrebu na upravljanje de facto tri četvrtine cijelog prostora Pantovčaka. Neke druge nekretnine smo bili već ranije vratili. Dakle, nisam fizički ostvarila preseljenje, ali sam ostvarila ono što su mi bili ciljevi preseljenja - kazala je.

Nisam se šetala po svijetu kako bih trošila novce, kazala je predsjednica i navela da se nekoliko puta susrela s Trumpom, Putinom, Macronom i mnogim drugima.

- U to je uložen taj veliki kapital Hrvatske, Hrvatska je cijenjena, danas možemo razgovarati, da ne moramo čekati u redu, nego smo doista prodorni i želim nastaviti taj put, ne priznati nikako da je Hrvatska mala država i da Hrvatska ne može, nego da smo onakvi kakvi se samima stvorimo - rekla je.

Prokomentirala je i prijedloge Miroslava Škore, koji se zalaže za neku vrstu polupredsjedničkog sustava ili Mislava Kolakušića, koji želi čvrstu ruku i predsjednički sustav vratiti u Hrvatsku.

- Kad vam netko daje takva obećanja oko ovlasti, znate da vam zapravo ne govori ništa, ne obećava ništa, jer je to prije svega postupak koji jako dugo traje i užasno je kompliciran. Ne možete vi sada kao predsjednik države niti promijeniti Ustav niti tek tako raspisati referendum, to užasno puno traje. Što to znači, da ćemo se sljedećih nekoliko godina baviti nečijim ovlastima? Svi ti kandidati koje ste spomenuli fokusirani su na sebe i svoje ovlasti, a ne na državu. Već sam rekla da bi neki od njih htjeli biti faraoni, drugi bi htjeli ukinuti uopće funkciju predsjednika. Neki su, eto, govorili da nikad ne bi bili predsjednici, najednom su savršeni za takvo nešto i slično - kazala je.

Osvrnula se i na prijedlog da predsjednik uzme određenu ulogu u biranju ustavnih sudaca.

- O tome bi se dalo razgovarati, jer mislim da bi proces bio ipak objektivniji, ali u ovom trenutku mislim da, prije izbora i ovih i parlamentarnih, ne - rekla je Grabar Kitarović.

Kad je riječ o Ustavnom sudu smatra da bi bilo bolje imati više instanci na kojima se provjeravaju kandidati i prije imenovanja kako bi se dobro istražila pozadina svakoga i kako nakon imenovanja ne bi na vidjelo izašle neke nepravilnosti iz ranijeg života.

'Treba mijenjati izborni zakon'

Predsjednica smatra da se treba mijenjati izborni zakon i zalaže se za više preferencijalnih glasova od jednog, koji trenutno imamo.

- Mislim da je to pokazalo da onda ljudi doista biraju s liste i da mogu promijeniti stvari i isto tako mislim da moramo omogućiti svim hrvatskim državljanima da imaju pravo glasa, jer ako se sada nađete u inozemstvu, odete na put, odete na skijanje, ako se niste na vrijeme registrirali, gubite pravo glasa. Recimo, u SAD-u možete svoj glas poslati čak i mjesec dana prije poštom, imate i elektronički sustav glasovanja, koji odmah kad se zatvore birališta znaju se rezultati - rekla je.

'Nisam nikakva odnarođena elita'

Aktualna predsjednica osvrnula je i na kritike Miroslava Škore da su ona, ali i Milanović odnarođene elite.

- Nisam nikakva odnarođena elita, jer kao što vidite, nije mi nikakav problem biti među ljudima, štoviše, to mi je jedan od dražih aspekata mojega posla i mandata. Možete njih pitati, ljude s kojima se susrećem, misle li da sam odnarođena elita ili se prema njima ponašam kao prema sebi jednakima. Odrasla sam u vrlo skromnoj obitelji, živim u istom stanu koji nije ograđen visokom žicom, u centru grada, i ne znam kako bi mi HDZ zapravo bio pomogao da postanem pomoćnicom glavnog tajnika NATO-a ili, primjerice, da dobijem Fulbrightovu nagradu za životno djelo - rekla je.

Ipak navodi da nikada neće zanijekati HDZ, a iako trenutno zbog funkcije nije članica stranke.

- U HDZ-u sam krenula od početka, od lijepljenja plakata. Danas ne bih bila predsjednicom da nije bilo HDZ-a i svih članova koji su radili na tome, ali svih drugih koji su cijenili moj rad. Polako sam se uspinjala ne samo u domaćoj i u međunarodnoj hijerarhiji - izjavila je Kolinda Grabar Kitarović.

