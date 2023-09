I dalje kiša s olujnim udarima. Za jednu regiju upalio se crveni alarm, a evo što nas čeka sutra

DHMZ za danas prognozira umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana. Na Jadranu još ponegdje može biti pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih. Bit će vjetrovito, na kopnu uz umjeren i mjestimice na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C.

Foto: DHMZ

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Za sutra kažu da će na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Popodne na kopnu prestanak kiše i kidanje naoblake, a na jugu mjestimice više oblaka uz mogućnost za pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura s olujnim udarima, osobito pod Velebitom, popodne u Dalmaciji sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna od 18 do 24, na Jadranu od 23 do 26 °C.

I dalje na snazi upozorenja

Okolica Zagreba, Karlovca i Gospića su jedine tri regije koje su u 'zelenom' po meteo ljestvici upozorenja za danas. Velebitski kanal se pak 'crveni' zbog najavljenih jakih udara bure, do čak 150 kilometara na sat. Istarska regija je u narančastom, također zbog jakih naleta vjetra.

Foto: DHMZ

Za osječku regiju, kao i sve dalmatinske, izdano je umjereno upozorenje zbog vjetra i grmljavinskog nevremena.

A ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata.