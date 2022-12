I dalje ovrhe poput Grincha kradu božićnice, evo što raditi ako vam blokiraju božićnicu

Želimo zaštititi dostojanstvo ovršenika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika te štitimo vladavinu prava, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji je u Saboru branio izmjene Ovršnog zakona. No dvije godine kasnije, nakon što je izmijenjen ovršni zakon, radnicima i dalje ovrhe kao Grinch kradu božićnice jer to "oslobođenje" ne ide automatizmom. Koliko je radnika u Hrvatskoj ostalo bez božićnica zbog ovrha, Fina kaže da ne raspolaže tim podacima. No otkrivaju što se može napraviti u takvim slučajevima da eventualno vratite božićnicu.