I dalje su moguća nevremena, temperature do 28 stupnjeva

Hrvatsku u utorak očekuje vrlo promjenjivo i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će pretežno oblačno, uz povremenu kišu i poneki pljusak, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje će oborine biti češće. Na Jadranu će do sredine dana prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, uz mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito u jutarnjim satima na južnom dijelu obale gdje su mogući i izraženiji pljuskovi. Ipak, poslijepodne se očekuje razvedravanje i više sunčanih razdoblja, uz većinom suho vrijeme. Vjetar će u unutrašnjosti biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku zemlje povremeno puhati sjeverozapadnjak. Navečer se očekuje postupno slabljenje vjetra. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, ponegdje s olujnim udarima, osobito podno Velebita.

Temperature će biti nešto niže nego prethodnih dana – najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti između 18 i 24 °C, dok će se na Jadranu kretati od 24 do 28 °C. U Zagrebu se očekuje najviša temperatura oko 22 °C.

Upozoravamo građane na mogućnost izraženijih pljuskova i jakih udara vjetra, osobito na Jadranu i u gorju. Preporučuje se oprez pri boravku na otvorenom te praćenje novih vremenskih upozorenja.

Nakon ovog nestabilnog dana, poslijepodne donosi smirivanje vremena i više sunčanih sati, ali i dalje ostaje potreban oprez zbog jakog vjetra, posebice na obali.

DHMZ je za utorak izdao narančasto upozorenje zbog jakog vjetra u Velebitskom kanalu. Izdali su i žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra te za dubrovačku regiju i zbog mogućih grmljavinskih nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.