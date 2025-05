I dalje traje 'kišni val': Bit će pljuskova s grmljavinom, DHMZ je upalio alarme za više regija

U srijedu će biti promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, a na Jadranu i uz njega pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno navečer kada mogu biti izraženi. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu ponegdje umjereno jugo, na sjevernom dijelu mjestimice i jaka bura, a poslijepodne lokalno jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom između 14 i 18, a na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 22 °C.

U četvrtak će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno kiša, na Jadranu i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji osobito u Dalmaciji mogu biti izraženi. Popodne sunčana razdoblja, češća u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar, još ujutro na jugu zemlje jugo. Najniža temperatura od 8 do 12 na kopnu, na Jadranu od 12 do 15 °C. Najviša dnevna od 12 do 17, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 17 do 21 °C.

DHMZ je za srijedu objavio žuto upozorenje za zapadnu ovalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra. Za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju objavili su žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

