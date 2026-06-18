I dalje traje potraga na Dravi za dječakom: 'Voda se čini mirna, ali tok je ondje vrlo brz...'

Od četvrtka navečer traje intenzivna potraga za osmogodišnjim dječakom koji je nestao u rijeci Dravi kraj Selnice Podravske. Na terenu su angažirani pripadnici policije, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), policijski ronioci te brojni volonteri koji pretražuju područje uz granicu s Mađarskom.

Spasilačke ekipe tijekom dana pretraživale su korito rijeke od kupališta u Selnici Podravskoj pa sve do mosta u Donjoj Dubravi, uključujući i stari tok Drave. U potrazi se koristi i dron, no unatoč velikim naporima, dječak još uvijek nije pronađen.

Načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić potvrdio je da će se aktivnosti tijekom noći privremeno obustaviti zbog smanjene vidljivosti te da će potraga biti nastavljena u zoru, piše net.hr.

– Nažalost, osmogodišnjak još nije pronađen. Spasilačke ekipe postupno se povlače s terena jer nastupa noć, a potraga će biti nastavljena čim svane – izjavio je Sabolić.

Okolnosti pod kojima je dječak završio u rijeci zasad nisu poznate, a policija provodi izvide kako bi utvrdila sve činjenice događaja.

Prema riječima načelnika, riječ je o lokaciji koju mještani već godinama koriste za kupanje, iako nije službeno uređeno kupalište.

– Radi se o sprudu gdje voda na prvi pogled djeluje mirno, no tok je vrlo brz. Posljednjih tjedana vodostaj Drave je porastao, voda je mutna i promijenila je boju, što dodatno otežava pretragu – rekao je Sabolić, dodajući kako će spasilačke službe nastaviti potragu sve dok to bude moguće.

Ovaj događaj dodatno je uznemirio lokalnu zajednicu jer je riječ o drugom slučaju nestanka djeteta u Dravi u svega nekoliko dana. Podsjetimo, prošlog vikenda u Međimurju se u rijeci utopio 14-godišnji dječak.

Policija je nakon tog tragičnog događaja ponovno upozorila građane da koriste isključivo uređena kupališta, ne ulaze sami u vodu te budu posebno oprezni zbog nepredvidivih riječnih struja i naglih promjena dubine koje kupači često ne mogu uočiti.

Stanovnici Selnice Podravske i okolnih mjesta nadaju se da će potraga za nestalim osmogodišnjakom ipak imati sretan ishod.