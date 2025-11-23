Zakoni i pravila trebali bi biti jednostavni, razumljivi i, što je najvažnije, uvijek se jednako primjenjivati. Ali prema načinu na koji se donose, teško je vjerovati da je to cilj svih dosadašnjih vlasti
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
I dalje živimo u državi u kojoj pravila ne vrijede isto za sve
Osnova pravne države jest da zakoni i sva ostala pravila jednako vrijede za sve. No, i nakon 34 godine te nakon ulaska u EU, još uvijek svjedočimo primjerima koji dokazuju suprotno. Posljednji donosimo s rajskih otoka pokraj Hvara, koji su postali prava turistička meka. Na njima se vidi nekoliko apsurda.
