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24SATA DOZNAJU

I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog

Piše Ivan Pandžić,
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I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog
Zagreb: Konferencija za medije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Mirko Budiša je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša već četvrtu godinu. Dolazi iz HSLS-a i često nastupa u javnosti na temu sanacije. A onda je jučer dao bombastičnu izjavu o sprezi institucija i kriminala...

Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jutros je bio pozvan na razgovor u Uskok, saznaju 24sata. 

Budiša je u utorak poslijepodne gostovao na televiziji N1 i pričao o planu sanacije otpada u Gospiću. A onda je dao i jednu prilično bombastičnu izjavu u razgovoru s voditeljicom Ninom Kljenak. Rekao je da je da je u slučaju Gospić nastao jer je "došlo do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala".

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Zbog visoke državne funkcije, Uskok ga je nakon toga odmah pozvao da razjasni i podjeli svoja saznanja s njima u istrazi koja još uvijek traje. Koje institucije, koje osobe? Na koga je mislio iz organiziranog kriminala i koji su to saznanja o sprezi?

Ali kako smo doznali, razgovor i nije baš bio koristan. Budiša nije mogao dati nikakva konkretna saznanja i odgovore na ta pitanja. Navodno je rekao da su ga samo dostupne informacije uputile na taj zaključak i da ništa dodatno ne zna.

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Budiša se kroz karijeru intenzivno bavio problemom gospodarenja otpada. Prije četiri godine je imenovan za zamjenika iz kvote HSLS-a koji je koalicijski partner HDZ-u i podupire vladajuću većinu. Budiša je i potpredsjednik HSLS-a koji vodi Dario Hrebak. Imenovan je za zamjenika prije četiri godine zajedno s HDZ-ovim direktorom Fonda Lukom Balenom.

Mandat im obojici ističe sljedeći mjesec.

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Komentari 34
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