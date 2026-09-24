I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog

Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jutros je bio pozvan na razgovor u Uskok, saznaju 24sata.

Budiša je u utorak poslijepodne gostovao na televiziji N1 i pričao o planu sanacije otpada u Gospiću. A onda je dao i jednu prilično bombastičnu izjavu u razgovoru s voditeljicom Ninom Kljenak. Rekao je da je da je u slučaju Gospić nastao jer je "došlo do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala".

Zbog visoke državne funkcije, Uskok ga je nakon toga odmah pozvao da razjasni i podjeli svoja saznanja s njima u istrazi koja još uvijek traje. Koje institucije, koje osobe? Na koga je mislio iz organiziranog kriminala i koji su to saznanja o sprezi?

Ali kako smo doznali, razgovor i nije baš bio koristan. Budiša nije mogao dati nikakva konkretna saznanja i odgovore na ta pitanja. Navodno je rekao da su ga samo dostupne informacije uputile na taj zaključak i da ništa dodatno ne zna.

Budiša se kroz karijeru intenzivno bavio problemom gospodarenja otpada. Prije četiri godine je imenovan za zamjenika iz kvote HSLS-a koji je koalicijski partner HDZ-u i podupire vladajuću većinu. Budiša je i potpredsjednik HSLS-a koji vodi Dario Hrebak. Imenovan je za zamjenika prije četiri godine zajedno s HDZ-ovim direktorom Fonda Lukom Balenom.

Mandat im obojici ističe sljedeći mjesec.