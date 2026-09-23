Željka živi 50 metara od silosa s otpadom u Gospiću: 'Ako bude potrebe, izaći ćemo na ulice'

Stanovnica Gospića Željka Šikić, koja živi svega 50 metara od silosa s ilegalno zakopanim otpadom, za RTL komentirala je početak radova na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji su u srijedu počeli u Gospiću.

Šikić kaže kako pozdravljaju svaku akciju vezanu za opasni otpad, pa tako i ovu privremenu zaštitu, ali naglašava da to nije dovoljno. 'Dok god je taj opasni otpad ili mali dio njega u Lici, nećemo biti mirni i nećemo biti sigurni', rekla je, dodavši kako se nadaju što skorijoj sanaciji i potpunom uklanjanju otpada - i kod silosa i na Raketovcu.

Na pitanje je li rok od godinu do godinu i pol za uklanjanje svog otpada prihvatljiv, Šikić odgovara da jest, uz uvjet da se poštuje bez odugovlačenja i novih natječaja. 'Doista mi je drago da se osvijestilo koliko je bitno da se krene što prije sa sanacijom i da se ta sanacija konkretno provede korektno i ispravno, prema pravilima struke', kazala je.

Osvrnula se i na svoj govor na nedavnom prosvjedu u Zagrebu, za koji kaže da je rekla sve iskreno i od srca. Smatra da nije samo njezin govor dopro do onih koji odlučuju, već da je svaka akcija građana, inicijative i medija doprinijela osvještavanju važnosti pitanja otpada - ne samo u Gospiću, nego u cijeloj Hrvatskoj.

Na pitanje o mogućim novim prosvjedima ako se rokovi ne ispoštuju, Šikić je bila jasna: 'Naravno da smo spremni. Ukoliko bude potrebe, naravno da ćemo ponovo izaći na ulice jer ovo je naš jedini dom i naša jedina, predivna zemlja.'