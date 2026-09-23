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'NEMA MIRA DOK NE OČISTE'

Željka živi 50 metara od silosa s otpadom u Gospiću: 'Ako bude potrebe, izaći ćemo na ulice'

Piše Tin Žigić,
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Željka živi 50 metara od silosa s otpadom u Gospiću: 'Ako bude potrebe, izaći ćemo na ulice'
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL/24sata
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Stanovnica Gospića Željka Šikić istaknula je važnost privremenog prekrivanja otpada, ali naglašava da je potrebno potpuno uklanjanje kako bi se osigurala sigurnost građana.

Stanovnica Gospića Željka Šikić, koja živi svega 50 metara od silosa s ilegalno zakopanim otpadom, za RTL komentirala je početak radova na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji su u srijedu počeli u Gospiću.

Šikić kaže kako pozdravljaju svaku akciju vezanu za opasni otpad, pa tako i ovu privremenu zaštitu, ali naglašava da to nije dovoljno. 'Dok god je taj opasni otpad ili mali dio njega u Lici, nećemo biti mirni i nećemo biti sigurni', rekla je, dodavši kako se nadaju što skorijoj sanaciji i potpunom uklanjanju otpada - i kod silosa i na Raketovcu.

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Na pitanje je li rok od godinu do godinu i pol za uklanjanje svog otpada prihvatljiv, Šikić odgovara da jest, uz uvjet da se poštuje bez odugovlačenja i novih natječaja. 'Doista mi je drago da se osvijestilo koliko je bitno da se krene što prije sa sanacijom i da se ta sanacija konkretno provede korektno i ispravno, prema pravilima struke', kazala je.

Osvrnula se i na svoj govor na nedavnom prosvjedu u Zagrebu, za koji kaže da je rekla sve iskreno i od srca. Smatra da nije samo njezin govor dopro do onih koji odlučuju, već da je svaka akcija građana, inicijative i medija doprinijela osvještavanju važnosti pitanja otpada - ne samo u Gospiću, nego u cijeloj Hrvatskoj.

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Na pitanje o mogućim novim prosvjedima ako se rokovi ne ispoštuju, Šikić je bila jasna: 'Naravno da smo spremni. Ukoliko bude potrebe, naravno da ćemo ponovo izaći na ulice jer ovo je naš jedini dom i naša jedina, predivna zemlja.'

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