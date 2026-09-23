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SMEĆE U LICI

Zamjenik šefa Fonda o otpadu: 'Došlo je do sprege institucija i organiziranog kriminala...'

Piše 24sata,
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Zamjenik šefa Fonda o otpadu: 'Došlo je do sprege institucija i organiziranog kriminala...'
Izjave za medije nakon sastanka u Gospiću | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Govoreći još o planu sanacije kazao je da je na njega komentare dao i Znanstveni savjet koji je oformila Vlada

Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gostova je na N1 gdje je govorio o početku radova na sanaciji otpada u Gospiću.

Prekrivanje zakopanog otpada počelo je danas oko 12:30, a prema Budiši, cilj je spriječiti da oborinske vode prolaze kroz otpad i tako onečišćuju tlo i podzemne vode.

- Radi se o prekrivanju zakopanog dijela otpada na površini od 20.000 četvornih metara. Postavlja se geomembrana, vodonepropusna folija koja će spriječiti prodor oborinskih voda. Ide jesen i očekujemo više oborina. Te oborine neće dolaziti u kontakt s otpadom, a onda neće ni ispirati taj otpad niti dolaziti u plitko podzemlje i onečistiti tokove podzemnih voda - rekao je. 

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Komentirajući  istragu oko nezakonitog odlaganja otpada, kazavši da je, prema dosad dostupnim informacijama, “došlo do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala”.

Govoreći još o planu sanacije kazao je da je na njega komentare dao i Znanstveni savjet koji je oformila Vlada. Ti komentari će biti uvršteni u plan da se vidi koja bi od dvije vodeće opcije bila povoljnija. 

Kazao je da se zasada preferira opcija predobrade, jer se njome dobiva manje troškova i jer je vrijeme sanacije brže. Druga opcija uključuje iskop, odvoz i obranu van Gospića. Upitan kada će se znati koja opcija će biti odabrana kazao je da će to biti u ponedjeljak.

- U ponedjeljak ćemo znati koja od dvije opcije - rekao je Budiša, dodajući da postoji velik interes domaćih i stranih tvrtki za sanaciju opasnog otpada. 

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