Stožer, ali i tvrdnju da je HDZ žrtva opasne diskriminacije za N1 je komentirao potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Vi ste se cijepili u svom domu, možemo ga tako nazvati s obzirom koliko vremena provodite tamo, a vidjeli smo jučer kako građani čekaju u redu, kakvu to sliku ostavlja javnosti, upitala je novinarka.

- Više puta se od nas tražilo da se cijepimo pred kamerama - rekao je Božinović i nastavio:

- Vidi se da je interes građana velik, a što se tiče čekanja u redu, liječnici trebaju dati određene termine svojim pacijentima. Iako je bila gužva, mislim da je sve ostalo prošlo dobro.

'Već su uspostavljeni kontakti i s nekim drugim proizvođačima cjepiva izvan EU'

Što se tiče prekorednih cjepiva, ministar to nije htio previše komentirati.

- Ne bih to komentirao. O tome smo već sve rekli, pogotovo ministar zdravstva. Postoji povjerenstvo koje to provjerava - rekao je Božinović i dodao kako je najvažnije da je cijepljenje krenulo i da je to jedini put.

O AstraZeneci i 50% manjoj proizvodnji i distribuciji cjepiva, Božinović kaže da ne zna ništa.

- Ne mogu to potvrditi ni demantirati to. Nitko iz AstraZenece to nije iskomunicirao. Ono što sam vidio na stranim medijima to je prenošenje nekih neimenovanih izvora. Svi razgovori koji se vode sa proizvođačima vode se par tjedana - rekao je.

Ukoliko bi se takva informacija potvrdila, bi li Hrvatska išla u samostalnu nabavku, upitala je novinarka.

- Kao što znate već su uspostavljeni kontakti i s nekim drugim proizvođačima izvan Europske unije. Bitno je kada cjepivo dođe na tržište da ono bude efikasno i sigurno - odgovorio je ministar.

Cijena cjepiva nije bitna, a o mjerama će razgovarati svaki dan

Koliko bi nas to dodatno koštalo, kaže, nije bitno.

- Pa nije tu bitna cijena, bitna je dinamika kako će ići ta proizvodnja. Postoji mogućnost ukoliko se potreba da će se razgovarati s drugim proizvođačima - objasnio je Božinović nakon čega se osvrnuo na mjere Stožera.

O njima će, kaže, razgovarati svaki dan.

- O mjerama će se razgovarati od danas pa do kraja tjedna. Mi o oprezu govorimo cijelo vrijeme, a svako veće otvaranje nosi određeni rizik. Situaciju pratimo na dnevnoj razini.

'Hrvatska ima jedne od najmanje strogih mjera u Europi'

O eksplozivnom rastu broja novozaraženih se, kaže ministar, ne može govoriti. Taj rast postoji diljem Europe, a postoji i u našem susjedstvu. Treba dokučiti koji su razlozi tog rasta i tako se organizirati kako bi što više toga ostalo otvoreno pod određenim restrikcijama, smatra Božinović.

- Hrvatska ima jedne od najmanje strogih mjera i uspijevamo u ovome trenutku biti među najboljima u Europi - naglasio je Božinović.

Potpredsjednik Vlade je komentirao i potez vlasnika riječkog kafića, kao i portala Index koji objavio mogućnost da čitatelji odrede jesu li ljudi ili članovi HDZ-a.

- Ugostitelj je reagirao na mjere Stožera, na to smo navikli. Međutim, takav jedan trend može biti opasan za društvo. Ja na funkciji koju obnašam sigurno neću dati povoda da se tako utječe na bilo koju instituciju u državi - rekao je Božinović.

'HDZ-ovci su također frustrirani'

Istaknuo je da se pojedinci skrivaju iza lokalnih stožera, koji su također poštovali odluku o zatvaranju.

- HDZ-ovci su također frustrirani svime što se događa - rekao je Božinović i dodao:

- Nije dobro na taj način ovakve situacije komunicirati, jer ovo je vrijeme kad moramo biti solidarni. Ako to počnemo politizirati na ovaj način kako je krenulo, to neće biti dobro.

Oni, kako kaže, nemaju problem s kritikom, no smatra da je ovdje riječ o diskriminaciji ukoliko imamo konstataciju da nije dozvoljeno diskriminirati ljude po određenim kriterijima, uključujući i njihovo političko opredjeljenje.

Vlada je, istaknuo je, uvijek otvorena za kritike i prijedloge, ali ovo što se sad događa kritike su da ništa ne valja.

- Uvijek smo otvoreni za kritike, ali nećemo pristati na to da je HDZ kriv za sve, a mi se po svim pokazateljima, bilo da se radi o pandemiji, reformskim naporima, diplomatskim naporima, o rezerviranju sredstava iz Europske unije, radimo jedan posao koji je ipak dobar - rekao je Božinović.