Htjeli smo postići da svakih pola sata dođe po 70 ljudi, ali ljudi su očito u strahu da neće doći na red pa smo napravili malu gužvu. Žao nam je da stariji i bolesni moraju čekati u redu, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirajući užasne gužve koje su se stvorile na Ksaverskoj cesti u Zagrebu gdje je jutros u 9 počelo cijepljenje.

Pogledajte video: Kaos na cijepljenju u Zagrebu

Naime, iako je cijepljenje u Zagrebu počelo jutros u 9 sati, građani su se na lokaciji počeli pojavljivati već oko 6 sati, sve kako bi što prije dobili svoju dozu cjepiva. Red je bio ogroman, a građani ogorčeni.

- Satima stojimo u redu. Nema WC-a, nema se gdje kupiti vode. Pa kako su ovo loše organizirali. Pa ne možemo mi stariji cijelo jutro čekati - rekla je jedna ljutita gospođa kojoj je, kaže, svejedno koje će cjepivo dobiti. Važno joj je samo da ga napokon primi.

Ministar zdravstva Vili Beroš i njegov kolega iz Stožera Krunoslav Capak istaknuli su da im nije drago što su se stvorile gužve te da će sljedeći put biti drugačije.Uvest će se i redomati.

- Ljudi se žele očito što prije cijepiti pa smo napravili malu gužvu, no naši redari održavaju razmak. Žao nam je, drugi put ćemo to napraviti na drukčiji način. Napravit ćemo da točno na vrijeme osobno nazivamo ljude, napravit ćemo i redomat ubuduće - kazao je Capak, te naglasio da se nada da će do početka ljeta procijepiti 50 posto stanovnika.

- Nije mi drago vidjeti ovakve gužve, ali mi je drago vidjeti ovakav interes za cijepljenje - rekao je Beroš i zaključio da i ovakvi redovi za cijepljenje svjedoče interesu građana za cijepljenje.