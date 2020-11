I Hrvatska uvodi svjetlostaj, gradovi i općine će morati gasiti javnu rasvjetu na bar tri sata

<p>Nakon godina upozoravanja od strane Hrvatskog astronomskog saveza i udruga za zaštitu okoliša, uvodi se svjetlostaj.</p><p>To znači da sve jedinice lokalne samouprave, i gradovi i općine, moraju odrediti otkad do kad će se noću vanjska rasvjeta gasiti ili smanjiti barem na 50 posto, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uvodi-se-svjetlostaj-gradovi-i-opcine-javnu-ce-rasvjetu-morati-gasiti-ili-smanjiti-za-50-posto-1449989">Večernji list</a>. </p><p>Ovo je određeno Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima koji je napokon objavljen ovih dana. Gradovi i općine tako sad moraju Planom rasvjete definirati početak svjetlostaja, pri čemu odstupanje može biti maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći.</p><p><br/> <br/> No Pravilnik nije dovoljno dobar, upozoravaju iz <strong>Hrvatskog astronomskog saveza</strong> i <strong>Udruge za zaštitu noćnog neba 'Naše nebo' </strong>koji su i sudjelovali u njegovom kreiranju. Tvrde da je izbačena njihova preporuka da svjetlostaj počinje u 23 sata te da se pogodovalo raznim lobijima. Iz udruge Naše nebo tvrde da tri sata ne znače ništa i da se i izvan svjetlostaja, količina rasvjete mora smanjiti. Upozorili su da je član radne skupine bio i jedan od osumnjičenika u aferi Janaf <strong>Ljubomir Perušić</strong> kojeg se sumnjiči da je s <strong>Kreškom Petekom i Draženom Barišićem</strong> naštimavao Elektrocentru Petek natječaj za javnu rasvjetu u Velikoj Gorici.</p><p>Prema pravilniku, noć prema predstavlja razdoblje od zalaska sunca do zore. Svjetlostaj mora trajati najmanje tri sata, a smanjenje ili gašenje rasvjete može se odrediti i prije početka svjetlostaja. </p><p>Najveći problem su urbana područja s visokim stupnjem noćne aktivnosti, no tamo se većina svjetala može samo smanjiti. Tako će se smanjivati dekorativna svjetla i oglasne ploče, a ulična rasvjeta i veliki plakati moraju se ugasiti. </p><p> </p>