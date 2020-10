Poslovi Bandića i Peteka od 75 milijuna kuna: Osvijetlili su si i put u Remetinec za 201.000 kn

Elektrocentar Petek je poslove dobivao na javnom natječaju i uglavnom je u metropoli gradio rasvjetu. Najveći posao mu je lanjskih 13 milijuna kuna za skladišta na Jakuševcu, te 4,1 milijuna vrijedno natkrivanje tržnice

<p>Tvrtka Elektrocentar Petek čiji je vlasnik <strong>Krešo Petek</strong> uhićen zbog davanja mita i namještanja javnih natječaja, kroz godine je poslovala s nizom državnih institucija i tvrtki. Od MUP-a, preko Ministarstva branitelja, Ministarstva financija, pa do državnih tvrtki i niza gradova u kontinentalnoj Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Afera Janaf</strong></p><h2>Najveći posao s Holdingom</h2><p>S Gradom Zagrebom i njegovim Zagrebačkim holdingom su u zadnjih osam godina sklopili 80-ak ugovora koji su s PDV-om vrijedni oko 75 milijuna kuna, a mahom se radi o gradnji javne rasvjete u nizu ugovora koje su dobivali na natječajima.</p><p>Podaci su do kraja ožujka ove godine.</p><p>Najveći pojedinačni posao su sklopili lani sa Zagrebačkim holdingom, a radi se o gradnji natkrivenih skladišta s infrastrukturom na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec.</p><p>Ponudili su najnižu cijenu na javnom natječaju i dobili posao vrijedan s PDV-om oko 13 milijuna kuna. Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave za taj se slučaj nije žalio nitko od konkurencije.</p><p>Trenutačno im je nezavršen i projekt natkrivanja Tržnice Špansko vrijedan 4,1 milijun kuna. Također su ga dobili lani na natječaju zajedno s tvrtkom Mipek koja je vlasnički i obiteljski povezana s Petekom. Kako saznajemo, tu su tražili produženje roka za završetak. Mipek je prije tri godine za pola milijuna kuna dobavio i dio ograda za tramvajska stajališta. </p><p>Krešo Petek je u intervjuima rekao da voli poslovati s državom i državnim tvrtkama jer je sigurnije nego s privatnicima. Ali u jednom od snimljenih razgovora se pohvalio da on rješava "70 posto poslova, 20 posto Miroslav, a 10 posto odjel javne nabave". A i tih 10 posto je da "održe ritam".</p><p>A kako je to izgledalo vidi se iz istrage protiv Peteka, Dragana Kovačevića iz Janafa, gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića. Natječaji su namješteni, tvrde istražitelji, Petek je imao povlaštene informacije, a dio nižerangiranih je priznao i krivnju. </p><p>Milan Bandić je također USKOK-ov optuženik u drugim slučajevima, no kada smo se raspitivali o Peteku u Gradu, naši sugovornici tvrde da Elektrocentar Petek nije jedna od tvrtki koje posluju s gradom, vode velika gradilišta vrijedne desetka milijuna kuna i dolaze u zgradu gradske uprave na razne koordinacije oko vođenja projekta na velikim gradilištima.</p><p>- Oni su uglavnom radili javnu rasvjetu, ali i to je mali dio u odnosu na sve izgrađeno tijekom osam godina. Nisu imali neka veća gradilišta i kada je sve ovo puklo, čudili smo se kako tvrtka na javnoj rasvjeti može imati prihod od 680 milijuna kuna, pa smo tek onda vidjeli da su oni i građevinska tvrtka i imaju milijunske poslove s državom i njenim tvrtkama. Na kvalitetu Petekovih radova nije bilo niti pohvala niti žalbi - kaže nam sugovornik iz gradske uprave.</p><p>U Zagrebačkom holdingu su nam također rekli da su oba velika posla za njih dobili na natječaju, te da oni nisu zastupljeni kao izvođač. Tu i tamo su imali dobavu opreme u zajednici s drugim ponuđačima. </p><p>- Nikada nitko nije urgirao za tu tvrtku ili je spominjao kao nekog relevantnog i važnog izvođača - kažu nam i u Holdingu.</p><p>A gradnja ili modernizacija dijela zagrebačke rasvjete čini barem polovicu ugovora kroz godine. Petek je imao dva ugovora o modernizaciji i izvanrednoj izgradnji rasvjete prije četiri, odnosno pet godina, a oni su zajedno teški preko osam milijuna kuna. Ali tu je i niz pojedinačnih projekata rasvjete. Elektrocentar Petek su osvijetlili i Trg kralja Tomislava za 1,2 milijuna kuna, Zagrebačku aveniju za 2,4 milijuna kuna, pothodnike kod fontana u Hrvatske bratske zajednice za skoro 900.000 kuna, lani dio Avenije Marina Držića za skoro pola milijuna kuna.</p><p>U Sesvetama su prije dvije godine sanirali rasvjetu Sportsko rekreacijskog centra za 1,5 milijuna. Ove godine će oni za 375.000 kuna završiti osvjetljenje rotora i parkinga kod nove žičare. Od nešto većih poslova s rasvjetom tu je i osvjetljenje Mirogojske ulice od prije dvije godine vrijedno 727. 000 kuna. Ovo su iznosi iz natječaja, treba dodati PDV.</p><p>Zanimljivost je da je Petek još prije sedam godina za 201.000 kuna izgradio rasvjetu na dijelu Remetinečke ceste koja vodi ka zatvoru Remetinec u kojem se sada nalazi Petek kao prvoosumnjičeni u aferi Janaf, a u Remetincu je skoro dva mjeseca proveo i Milan Bandić 2014. i 2015. godine. Remetinec je bio boravište i niza ostalih uglednika i političara.</p><p>Petek je na natječajima za Zagreb ili Zagrebački holding dobio i izgradnju ili revizije trafostanica, u zajednici s drugima dobavljao je žarulje za semafore, signalnu opremu, crpne agregate, električne potrepštine, punjače za akumulatore, a jednom čak i drvene pelete za 100.000 kuna. Sve su to manji ugovori. A kada se javljao za izgradnju dvije ulice ili jedne vodospreme, uvijek je tu nositelj ponude bila neka veća građevinska tvrtka poput Samoborke. </p>