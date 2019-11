I Karamarko je bio u WhatsApp grupi, kaže da je brzo izašao...

Članovi Viber grupe “Zna se HDZ” jučer ujutro ostali su šokirani kad su vidjeli da im se pridružio ni manje ni više nego bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, koji je zadnjih godina, otkad je na čelo stranke došao Andrej Plenković, izabrao svojevrsnu medijsku izolaciju.

Upravo 15-ak članova Viber grupe “Zna se HDZ” može očekivati izbacivanje iz HDZ-a zbog širenja govora mržnje ili poticanja da se ne glasuje za službenu kandidatkinju HDZ-a Kolindu Grabar Kitarović nego za Miroslava Škoru. Od onih koji su na tom popisu je i Božo Medić, čovjek koji je osnovao tu grupu, koja je na vrhuncu imala i 235 članova.

Članovi zato i izlaze iz grupe bojeći se sankcija vladajućih, a njoj se pridružuje Karamarko, koji je nedavno i najavio da ide za šefa HDZ-a.

- Mogu vam reći da sam nekoliko puta ujutro pogledao vidim li dobro i je li to stvarno ime Tomislava Karamarka. Mislim se: ‘Pa što je ovo? Netko zeza ili Karamarko namjerno provocira?’. Ali, eto stvarno je bio on - kaže nam sugovornik.

Nazvali smo i Karamarka provjeriti je li to zaista on ili mu netko smješta.

- Ma to me ujutro netko dodao i ja prihvatio, ali sam izašao odmah. Znate, ja sam član samo jedne grupe, koju činimo nas tri prijatelja i u kojoj dijelimo viceve. Ovo drugo me ne zanima - rekao je za 24sata Tomislav Karamarko, koji je nedavno najavio kandidaturu za šefa HDZ-a na unutarstranačkim izborima 2020. godine. U kampanju će krenuti tek kad se objave službeni izbori.

Karamarko negira i da je upravo on dao nalog Boži Mediću, koji je jedan od utemeljitelja HDZ-a, da otvori tu grupu. U njoj su tijekom vremena bili mnogi ugledni HDZ-ovci. A grupa se u zadnje vrijeme osipa.

- U utorak je grupu napustilo šestero ljudi. Također, intenzitet dopisivanja se smanjio za tridesetak posto. Vidjet ćemo što će dalje biti - govori nam jedan od članova grupe.

Premda će na kraju iz stranke izletjeti samo članovi te Viber grupe, cijela afera je dobila ime WhatsApp po drugoj aplikaciji i drugoj grupi. Radi se o grupi “Uskoci i hajduci”, koja je konzervativna i koju je osnovao Mate Ćurić. I tu se kritizira rad vodstva stranke, a članovi grupe su bliski Davoru Ivi Stieru.

Međutim, kako nam je sad potvrđeno u vrhu stranke, oni neće biti sankcionirani. Stier je vjerojatno zato i stao u žestoku obranu slobode govora, a pitanje je ima li HDZ dokaze da se tu širio govor mržnje ili ne. Ali i iz te grupe vidi se dubina i složenost sukoba u najjačoj stranci. Ta grupa je prvenstveno kritizirala zagrebačkog šefa stranke Andriju Mikulića te tajnika Ivana Ćelića.

Ali nisu bili problematični dok nisu počele kritike Andreja Plenkovića, kažu nam neki članovi. No prema svemu sudeći, svi kritičari neće snositi sankcije.