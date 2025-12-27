I kod 'Soseda' dominiraju svastike. Desničari išarali Ljubljanu sramotnim grafitima

Na pročelju zgrade Ministarstva kulture Republike Slovenije u Ljubljani pojavili su se nacistički simboli i poruke, uključujući i svastiku. Slovenska ministrica kulture Asta Vrečko otkrila je tko stoji iza uskrsnuća nacizma.

- Fasada Ministarstva kulture oskvrnuta je svastikama. Odgovornost za taj čin preuzeo je profil Slovenisti na društvenoj mreži X. Riječ je o profilu koji simpatizira krajnje desne ideologije, antisemitizam, mržnju i rasizam. Stoga nema nikakve sumnje da ova svastika znači upravo ono što je simbol najgore mržnje i užasa u ljudskoj povijesti te ideologije u čije su ime ti užasi počinjeni - oglasila se Vrečko pa upozorila na porast ekstremizma kod sjevernih susjeda.

- U posljednje vrijeme u Sloveniji svjedočimo porastu krajnje desne ideologije, koja poprima sve veće razmjere. U Velenju je na monstruozan način obezglavljena Augustinčićeva skulptura maršala Tita. Predsjednik najveće oporbene stranke, krajnje desne SDS, čak se fotografirao s počiniteljem, oskvrniteljem kulturne baštine, a stranka ga je istaknula i na naslovnici svog glasila. Nedavno su slovenski umjetnici koji im nisu po volji vrijeđani kao „degenerirani“ umjetnici, baš kao što se to činilo u nacističkoj Njemačkoj - napisala je Vrečko.

Podsjetila je da je nedavno u Mariboru napadnut mali crnac koji se šetao s majkom.

- Mržnja, povijesni revizionizam, uvrede i ponižavanje iz politike imaju jasne i opasne posljedice. Prije samo nekoliko dana, usred bijela dana u Mariboru, napadnut je tamnoputi dječak koji je šetao s majkom. LGBT zastave ponovno su uništene na LGBT filmskom festivalu u Ljubljani, a napadi na mariborsku knjižaru i ured stranke Levica u Mariboru se nastavljaju. Povijest nam je već pokazala kamo vode takva mržnja i netolerancija u društvu - dodala je slovenska ministrica.

Tko su Slovenisti

- Mi, pristaše slovenizma, nazivamo se slovenisti. Mi smo skupina svjesnih Slovenaca koji žele sačuvati Sloveniju za sebe, za svoju rasu, etničke Slovence. Svaki Slovenac koji razmišlja poput nas može nam se pridružiti. Ne stoji iza nas nijedna stranka, institucija ni bogati financijeri. Mi smo autentičan proslovenski pokret sastavljen od nacionalno osviještenih Slovenaca.

Slovenizam postoji izvan i odvojeno od političkog spektra lažne dihotomije ljevica protiv desnice, za koju tvrde da je židovska obmana i da potječe iz Francuske revolucije. Nijedan od ta dva naizgled suprotstavljena pola, prema toj tvrdnji, nikada ne predstavlja volju naroda u čijoj se domovini nalaze. Riječ je o plutokraciji ili „židokraciji“, budući da je financijski sustav, kako navode, u rukama Židova - opisuju se na svojoj službenoj stranici.