Vjernici u nevjerici, netko je po zidovima Crkve bl. Alojzija Stepinca nacrtao svastiku, ustaško slovo 'U' i uvredljiv natpis. Policija provodi kriminalističko istraživanje.
Svastika i ustaško 'U' na crkvi kod Ivanje Reke: 'Šokirano smo, policija istražuje vandalizam'
Prestrašno. Svi komentiramo između sebe i ne možemo vjerovati da nekome takve gluposti padnu na pamet. Zgroženi smo, zašto bi netko to stavio na fasadu crkve, kaže naš čitatelj o prizoru koji je u ponedjeljak šokirao mještane malog mjesta Sop kod Ivanje Reke.
Naime, na Crkvi bl. Alojzija Stepinca netko je tijekom noći iščrčkao svastiku, ustaško 'U' i pogrdan crtež, uz provokativan natpis 'Za Mariju i Klečavce'.
Vjernici su ujutro zatekli oskvrnutu fasadu.
- Ne razumijemo koja je bila poanta ovakvog vandalizma. Čemu to? - pita se čitatelj.
Iz župe Ivanja Reka potvrđuju incident i naglašavaju da je sve odmah prijavljeno policiji.
- To je osvanulo jučer na Crkvi bl. Alojzija Stepinca u mjestu Sop. Incident je prijavljen policiji, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Grafite smo već uklonili. Čekamo da policija odradi svoje - poručili su iz župe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+