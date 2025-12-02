Svastika i ustaško 'U' na crkvi kod Ivanje Reke: 'Šokirano smo, policija istražuje vandalizam'

Prestrašno. Svi komentiramo između sebe i ne možemo vjerovati da nekome takve gluposti padnu na pamet. Zgroženi smo, zašto bi netko to stavio na fasadu crkve, kaže naš čitatelj o prizoru koji je u ponedjeljak šokirao mještane malog mjesta Sop kod Ivanje Reke.

Foto: Čitatelj 24sata

Naime, na Crkvi bl. Alojzija Stepinca netko je tijekom noći iščrčkao svastiku, ustaško 'U' i pogrdan crtež, uz provokativan natpis 'Za Mariju i Klečavce'.

Vjernici su ujutro zatekli oskvrnutu fasadu.

- Ne razumijemo koja je bila poanta ovakvog vandalizma. Čemu to? - pita se čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz župe Ivanja Reka potvrđuju incident i naglašavaju da je sve odmah prijavljeno policiji.

- To je osvanulo jučer na Crkvi bl. Alojzija Stepinca u mjestu Sop. Incident je prijavljen policiji, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Grafite smo već uklonili. Čekamo da policija odradi svoje - poručili su iz župe.