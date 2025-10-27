Zavirite u povijest 27. listopada! Od rođenja glazbenih genija, do filmskih rekorda – donosimo najzanimljivije događaje ovog datuma.
I nakon 12 godina pjesme Vinka Coce i dalje odjekuju Hrvatskom
Prije 72 godine, 1949., napustio nas je Ante Tresić Pavičić, književnik i političar, poznat po svojim dramama i putopisima. Njegova djela i danas su inspiracija ljubiteljima domaće riječi. Danas se prisjećamo i Vinka Coce, legendarnog tenora i velikog navijača Hajduka, koji nas je napustio 2013. godine, ali njegove pjesme i dalje odjekuju Dalmacijom.
No, hrvatska povijest na današnji dan nije bila samo tužna, slavili su se i rođendani! Tako je 1767. rođen Tomo Mikloušić, pučki pisac i prosvjetitelj, a 1885. Franjo Čutura, pjesnik i putopisac.
Pogled bacamo i preko granica! 27. listopada 1782. svijet je dobio Niccoloa Paganinija, najpoznatijeg violinista svih vremena, čiji virtuozitet i danas ostavlja bez daha. Na isti dan 1728. rodio se James Cook, moreplovac koji je otkrio pola svijeta i upisao se u povijest kao jedan od najvećih istraživača.
U filmskom svijetu 1988. godine Spielbergov E.T. službeno je objavljen na VHS-u u SAD-u i kasnije se prodao u nevjerojatnih 14 milijuna primjeraka!
A tko još slavi rođendan danas? Američki predsjednik Theodore Roosevelt, slavna pjesnikinja Sylvia Plath, legendarni komičar John Cleese, oskarovac Roberto Benigni, roker Simon Le Bon te buntovna Kelly Osbourne!
