I nastavnici idu u borbu za petice: Od 2025. ravnatelji će ocjenjivati kako rade u razredu

Od iduće školske godine ocjene neće dobivati samo učenici. Iduće školske godine, saznajemo, počinje se primjenjivati vrednovanje zaposlenika u školama, prema Uredbi o vrednovanju zaposlenih u javnim službama. Sustav će funkcionirati na sljedeći način: u svakoj radnoj organizaciji (školi) bit će izabrano povjerenstvo koje će vrednovati svakog zaposlenika ocjenom u rasponu od "ne zadovoljava", "zadovoljava", preko "uspješan", "naročito uspješan" do "izvrstan".

Povišice, ali samo za neke

Konačnu odluku na razini godine dana praćenja donosi čelnik institucije, u školi, ravnatelj. Ovakav oblik vrednovanja rada učitelji i svi koji rade u školstvu dočekali su s velikim nezadovoljstvom jer, kako nam kažu, puno je nejasnoća i nelogičnosti u predloženom postupku. U praksi će ocjenjivanje izgledati tako da oni ocijenjeni ocjenom "izvrstan" dobivaju šest, naročito uspješni četiri, a uspješni dva boda. Bodovi će donositi i povišice. Prva povišica od tri posto ide za najmanje 12 bodova. Maksimalna povišica plaće na temelju učinkovitosti u radu je 30 posto, a ona se dobiva za ostvarenih najmanje 120 bodova. To bi najviše mogli osjetiti oni s manje godina staža. No to je posve pogrešno, upozoravaju.

- Ma kakva mizerna povišica na plaći, i to samo za neke? Zar svi koji pošteno i uredno rade svoj posao nisu zaslužili puno veću povišicu od mrvica koje dobivamo. Koliko bismo to godina mi mladi trebali raditi u razredu s djecom da dobijemo pet ili šest posto i biti podložni ravnatelju da nas predloži za ocjenu "izvrstan" ili "naročito uspješan" - u razgovoru nam je reklo nekoliko mlađih učitelja iz splitskih osnovnih škola.

- Nije isto raditi s nekoliko učenika u nekoj seoskoj školi ili u razredu s dvadeset pet i više učenika i biti podjednako vrednovan za svoj rad - poručuju oni pitajući se jesu li u konačnici ravnatelji doista stručno kapacitirani za vrednovanje rada učitelja različitih predmetnih područja.

Šturi kriteriji

Slično su nam rekle i nastavnice koje su jučer u Zagrebu dobile nagradu za najbolje učitelje.

- ​Ja se s time ne slažem. Mislim da je bilo kakvo ocjenjivanje, pogotovo ocjenjivanje nastavnika, degradirajuće. Svaki učitelj radi najbolje što može. Teško je odrediti tko je tu najbolji s obzirom na kriterije koje su postavili i mislim da je dosta nezahvalno - kaže Jadranka Dunatov iz OŠ Šime Budinića u Zadru.

-Razgovarala sam s kolegicom iz Mađarske, kod njih je to započelo ove jeseni i nisu baš oduševljeni. Strah me kako će se provoditi i hoće li biti subjektivnih ocjena nadređenih - dodaje Brankica Bošnjak iz OŠ fra Kaje Adžića.

- Kao ideja mislim da je u redu, ali koliko sam iščitala prijedlog kriterija ocjenjivanja, mislim da je jako teško provediv. Nadam se da će se taj pravilnik revidirati jer u ovakvom izdanju neće moći zaživjeti - ističe Mirna Kovačić iz OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici.

Podjele u zbornicama

Profesorica Monika Pavlović Grabovac iz Imotskog, koja ima i dva mandata kao ravnateljica, smatra kako će upravo ravnatelji biti dovedeni u neugodnu poziciju, a ocjene bi mogle dovesti do daljnjih nezadovoljstava i podjela u zbornicama.

- Od sumnji u objektivnost ocjenjivanja do propitkivanja kompetentnosti ravnatelja i članova povjerenstava. Sve navedeno može rezultirati još većim egzodusom stručnih kadrova iz škola i imati dalekosežne negativne posljedice na hrvatsko školstvo - govori ona.

Među navedenim, šturim kriterijima za ocjenjivanje su učinkovitost u obavljanju poslova, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova te pravovremenost izvršavanja poslova. U uredbi i Zakonu o plaćama u državnoj i javnim službama propisano je da posebne kriterije ocjenjivanja, utjecaj i način ocjenjivanja mora utvrditi nadležni ministar. U resoru obrazovanja to je ministar Radovan Fuchs. Učitelji i tu vide nedorečenost te posebno prst upiru u ravnatelje škola.

Obračun s oporbom

- Nitko tko radi svoj posao kako treba ne boji se objektivne ocjene svoga rada, ali predloženi način ocjenjivanja učinkovitosti rada sve je samo ne objektivan. Dapače, dodatno će ozakoniti poltronstvo, gušiti svako slobodno i drugačije razmišljanje jer će dati ravnateljima slobodne ruke za obračun s oporbom i neistomišljenicima u školi. Dobronamjernim ravnateljima koji će se truditi biti objektivni bit će samo grč i veliki stres - kaže za 24sata Josip Matković, profesor i administrator nastavničke grupe Školska zbornica.

- Moj rad može ocijeniti samo moj sustručnjak, a to neće biti ni ravnatelj ni to famozno povjerenstvo. Ocjenjivanje učinkovitosti rada je prepisani sustav ocjenjivanja državnih službenika, potpuno neadekvatan i neprimjenjiv za javne službe u koje spada školstvo. Jako me čudi blagonaklonost dijela školskih sindikata na ovakav prijedlog jer on neće biti na korist zaposlenih koje ti sindikati zastupaju. Traže li OECD i Europska unija ovakvo ocjenjivanje - pita se Matković.

Banalno svođenje na postotke

- Uredba predviđa i odredbu prema kojoj je broj izvrsnih u svakoj školi limitiran na najviše 5 posto, a broj naročito uspješnih na najviše 15 posto, što smatram osobito spornim i diskriminatornim. Broj izvrsnih i naročito uspješnih, kao i onih iz manje uspješnih kategorija varira od škole do škole. Sam postupak valoriziranja nečijeg rada ne može se i ne smije tako banalno svesti na postotke - nadalje tumači Monika Pavlović Grabovac.

Svi upozoravaju kako u sustavu školstva već postoji način vrednovanja, te da rad nastavnika i učitelja procjenjuju stručne osobe, savjetnici pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Primjena Zakona o plaćama bila bi svojevrsna dvostruka evaluacija.

- Mišljenja sam da je to u našem slučaju potpuno nepotrebno. Ovo može, i najvjerojatnije i hoće, u dobrom dijelu škola stvoriti podjele i međusobno nezadovoljstvo u kolektivu. To je najgore što se može dogoditi u nekoj radnoj sredini, pogotovo školi. Potpuno su nejasni elementi i načini vrednovanja - poručuje predsjednik aktiva ravnatelja Splitsko-dalmatinske županije Đuro Baloević.

Ustavna tužba

- Kad bi sve bilo precizirano, s puno dobre volje, kad bi članovi povjerenstva bili izvan škole, stručni i neutralni, možda bi se i moglo razmišljati o vrednovanju. Kad bi se omogućilo da se isključi subjektivizam i osobna netrpeljivost ravnatelja spram nekog učitelja onda bi to imalo nekoga smisla - smatra on.

Čelnici sindikalnih javnih službi prošli su tjedan bili na sastanku u Ministarstvu rada. Predsjednik sindikata Preporod, Željko Stipić, već je najavio ustavnu tužbu, dok drugi sindikati nisu odbili vrednovanje, ali su imali uvjete.

- Vrednovanje ne smije ići u smjeru kažnjavanja neistomišljenika i zaposlenika, ono treba biti u službi nagrađivanja najboljih i poticanja svih ostalih da budu bolji - rekao nam je jedan od čelnika sindikata koji sudjeluje u pregovorima napominjući kako još ništa nije konačno definirano.

Ono što je za sada ipak sigurno i s čime su se složili je da se od ocjenjivanja neće odustati, samo je pitanje kako će se vrednovati i tko će uz ravnatelje vrednovati rad učitelja.

Od jedan do pet

Povjerenstvo koje će birati ravnatelj vrednovat će svakog zaposlenika ocjenom od 'ne zadovoljava', 'zadovoljava', 'uspješan', 'naročito uspješan' do 'izvrstan'.

Ocjenjivat će ravnatelji

Nastavnike najviše muči činjenica da će odluku o ocjeni donositi ravnatelj. To će izazvati podjele i odlazak ljudi iz struke, smatraju.

Izvrsnih samo 5 posto?

U školama smatraju da je posebno problematično to što će se ocjene dijeliti u postotku, a to je diskriminatorno. Izvrsnih može biti samo pet posto.

Povišice za bodove

Prva povišica od tri posto ide za najmanje 12 bodova. Maksimalna povišica plaće je 30 posto, a ona se dobiva za ostvarenih najmanje 120 bodova.