I Njemačka jako pojačava ulaganje u obranu: 'Držimo se slogana whatever it takes'

Demokršćanska Unija CDU/CSU i Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) dogovorili su u utorak, u sklopu razgovora oko formiranja koalicijske vlade, pokretanje izvanrednog fonda za ulaganja u obranu te gospodarstvo i infrastrukturu a dogovor uključuje i ukidanje Ustavom zajamčene kočnice zaduživanja. "Mi ćemo sve izdatke iznad jedan posto BND-a izdvojiti iz postojećeg pravila o zabrani zaduženja i time možemo mnogo više uložiti u našu obranu nego što je to trenutno slučaj. S obzirom na situaciju koja vlada u svijetu moramo se držati slogana 'Whatever it takes'“, rekao je predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) i vjerojatni budući kancelar Friedrich Merz nakon sastanka predstavnika stranaka eventualne koalicije.

On je rekao kako će s aktualnim kancelarom Olafom Scholzom razgovarati o daljnjoj pomoći Ukrajini i stavljanju dodatnih tri milijarde eura na raspolaganje.

Predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Markus Soeder je rekao kako brzim djelovanjem stranke vjerojatne buduće koalicijske vlade žele odaslati signal svijetu.

"Mi šaljemo signal prijateljima i neprijateljima: Njemačka je tu. Njemačka se ne povlači i ne bježi od odgovornosti", rekao je Soeder.

Za nove izdatke u obranu osnivanje fonda za pomoć posrnulom gospodarstvu i za obnovu infrastrukture u visini od 500 milijardi eura bit će potrebno promijeniti ustavom zajamčenu tzv. kočnicu zaduživanja koja je uvedena nakon financijske krize 2008.

Merz planira glasanje u Bundestagu o mijenjanju Ustava još u ovom sazivu Bundestaga koji je aktivan do kraja ožujka za što će biti potrebna podrška stranke Zeleni.

U novom sazivu Bundestaga Unija CDU/CSU i SPD nemaju potrebnu dvotrećinsku većinu za ustavne promjene čak ni uz pomoć stranke Zeleni.

Voditelji razgovora oko formiranja koalicije Unije CDU/CSU i SPD-a pokazali su zadovoljstvo brzim dogovorom oko financija što su ocijenili pozitivnim signalom za uspješni nastavak koalicijskih pregovora.

"Dogovor je jedna dobra vijest. Njime su postavljene važne smjernice za nastavak pregovora", rekla je dopredsjednica SPD-a Saskia Esken.

Friedrich Merz je i prije izbora najavio kako mu je cilj što brže sastavljanje vlade.

Kako procjenjuju analitičari, događaji oko Ukrajine i SAD-a su ubrzali pregovore i dogovor oko financija kako bi Njemačka na samitu EU-a u četvrtak mogla doprinijeti rješenju jačanja obrane Europe.